Preguntas y respuestas sobre la baliza V-16 para el coche: la DGT aclara dudas y desmiente bulos

Los detalles A falta de un mes para que entre en vigor el nuevo dispositivo obligatorio de preseñalización, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido un comunicado detallando todo lo que deben saber los conductores antes del próximo 1 de enero.

A partir del 1 de enero, la baliza V-16 será obligatoria para ciertos vehículos en España, sustituyendo a los triángulos. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido un comunicado para aclarar dudas y desmentir bulos sobre este dispositivo. La V-16 es autónoma, con una tarjeta SIM integrada que garantiza conectividad sin coste adicional por 12 años. Debe colocarse en la parte más alta del vehículo y emite una señal visible desde un kilómetro. No es obligatoria para motos, aunque se recomienda. La DGT ha desmentido varios mitos, como que la baliza geolocaliza constantemente o que requiere aplicaciones móviles.

Quedan 35 días para que la baliza V-16 que sustituye a los triángulos de emergencia sea obligatoria para los conductores españoles y, pese a su inminente entrada en vigor, la mayoría de usuarios sigue teniendo más dudas que certezas. Además, los centenares de bulos que circulan a través de las redes sociales sobre este dispositivos no hacen más que alimentar ese desconocimiento.

Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido un comunicado detallando todo lo que deben saber los conductores antes del próximo 1 de enero. En esta nota, el director general de Tráfico, Pere Navarro, asegura que la baliza conectada es "un salto adelante": "Los triángulos han cumplido su papel durante 26 años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia". Además, el organismo desmiente que los dispositivos homologados tengan una menor visibilidad que los triángulos, como muchos usuarios de redes sociales han afirmado en los últimos días.

¿Qué vehículos están obligados a llevarla?

Según el Reglamento General de Vehículos, solo deberán llevar este nuevo dispositivo los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. En el caso de las motos no es obligatorio, aunque la DGT recomienda que también se utilice.

¿Cómo funciona la nueva baliza?

La V-16 funciona de manera totalmente autónoma gracias una tarjeta SIM integrada que opera sin necesidad de teléfono móvil ni aplicaciones externas. Las compañías de telecomunicaciones no cobran adicionalmente por este servicio, ya que la normativa garantiza una conectividad mínima de 12 años incluida en el precio.

Debe guardarse en la guantera o en cualquier otro lugar accesible dentro del vehículo para no tener que salir a cogerla del maletero. Se debe colocar desde el puesto del conductor en la parte más alta posible del vehículo.

Una vez colocada y encendida, emitirá una señal luminosa perceptible desde un kilómetro de distancia y transmite la ubicación del vehículo averiado o accidentado a la plataforma DGT 3.0., lo que permite que otros conductores sean avisados a través de sus navegadores o los paneles de señalización de las carreteras.

¿Qué deben hacer los ocupantes del vehículo averiado?

Una vez se activa la baliza, los ocupantes deberán abandonar el vehículo siempre y cuando exista un lugar seguro fuera de la vía de circulación. Deberán hacerlo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. En el caso de que no puedan salir con seguridad, se recomienda permanecer dentro del habitáculo con el cinturón de seguridad abrochado.

¿Qué modelo de V-16 hay que comprar?

En la actualidad hay más de doscientos modelos de V-16 conectadas y homologadas por la Dirección General de Tráfico. En el caso de que nuestra baliza no esté aprobada por la DGT, nos exponemos a una sanción equivalente a la de no llevarla. Estas son las balizas V-16 homologadas que hay en el mercado.

Los diez bulos más frecuentes

La llegada de estas balizas ha generado una gran cantidad de bulos a través de las redes sociales. Por ello, la DGT ha aclarado los diez más frecuentes.

1- La V-16 no será realmente obligatoria. Es falso. La obligatoriedad está fijada en el Reglamento General de Vehículos y entra en vigor el 1 de enero de 2026. Desde esa fecha, la V16 conectada será el único elemento válido para señalizar vehículos inmovilizados, por motivos de seguridad vial.

2- La V-16 me geolocaliza todo el tiempo o envía mis datos personales. Es falso, solo transmite la ubicación del vehículo al activarse y únicamente con fines de seguridad. No registra la velocidad, ni hace seguimiento alguno, a la vez que no transmite datos personales ni puede identificar la matrícula.

3- Cualquier V-16 conectada sirve. Es falso, solo son válidas las balizas homologadas y publicadas en el listado oficial de la DGT tras superar ensayos certificados. Deben incluir el nombre del laboratorio y el número de certificado grabado en la tulipa. Usar un dispositivo no certificado no es válido ni seguro.

4- Se necesita una app o un móvil para funcionar. Es falso, la V-16 ya incluye en su interior todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, como son un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble y sobre redes de telecomunicaciones de amplia cobertura. No requiere aplicaciones adicionales, teléfonos ni emparejamientos. Basta con encenderla y colocarla en el exterior del vehículo.

5- Habrá que pagar una cuota por la conectividad. No, es falso, porque la conectividad está incluida en el precio. Las operadoras no cobran al usuario, y la normativa exige una disponibilidad mínima de 12 años sin coste adicional.

6- No funciona en túneles o zonas sin cobertura. Falso. La baliza emplea redes IoT especializadas capaces de operar en condiciones difíciles. En los casos donde ni siquiera estas redes estén disponibles, la baliza seguirá funcionando como señal.

7- La V-16 llama al 112 o a la grúa. Falso, la V-16 no llama a emergencias ni determina la naturaleza del incidente. Su función es únicamente señalizar y enviar la posición del vehículo.

8- Los triángulos siguen siendo más seguros. No es cierto, porque obligan a abandonar el vehículo y caminar como mínimo 100 metros por la calzada para colocarlos, lo que aumenta el riesgo de atropello.

9- Si viajo al extranjero y tengo que inmovilizar mi vehículo tengo que usar los triángulos. Es falso, todos los vehículos españoles que circulen por los países firmantes de la Convención de Viena, entre los que se incluyen Portugal, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, etc, podrán usar la baliza.

10- Multas hasta 30.000 euros. Es falso. La infracción por no llevar la baliza V-16 es leve y su sanción es de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.