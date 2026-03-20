Los audios de la UCO que demuestran que los hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas ensayaron sus coartadas: "No digas que estaba la puerta abierta"

El periodista Leo Álvarez analiza las grabaciones de la UCO en las que los hermanos detenidos por la muerte de Francis Cadenas intentan cuadrar una coartada para librarse del crimen.

Las escuchas de la UCO han revelado detalles sobre el crimen de Francisca Cadenas, desaparecida hace nueve años en Hornachos, Badajoz. Los audios indican que uno de los hermanos detenidos, Julián, se sentía acorralado y temía ser arrestado, mientras que su hermano Manuel, alias Lolo, dominaba la situación y ensayaba coartadas con él. Desde agosto de 2025, la Guardia Civil había intervenido sus teléfonos y colocado micrófonos en sus coches y vivienda. Julián, consciente de su situación, consideró llamar a un abogado y presentarse a declarar voluntariamente. Las grabaciones muestran cómo intentaron desviar la atención y coordinar sus declaraciones.

Gracias a las escuchas realizadas por los agentes de la UCO hemos podido saber más sobre el crimen de Francisca Cadenas. La mujer que desapareció hace nueve años a solo unos 30 metros de su casa en Hornachos, un pueblo de Badajoz.

Según los audios, hemos podido ver cómo uno de los hermanos detenidos, Jualián y Lolo, sentía que le iban a cazar como principal sospechoso hace ya un año. Pero también ha quedado patente cómo un hermano manda sobre el otro y que ensayaron sus coartadas. Se decían el uno al otro qué tenían que decir y cómo actuar para librarse de la desaparición de Francisca Cadenas.

Tal y como ha explicado este viernes Leo Álvarez en Más Vale Tarde, desde agosto de 2025 los hermanos detenidos tenían los teléfonos pinchados por la UCO de la Guardia Civil. También habían colocado micrófonos en sus coches y vivienda. Es entonces cuando Julián se siente perseguido y empieza a tener miedo.

Asegura que ha llegado el momento de llamar a un abogado y presentarse a declarar voluntariamente. Si no, "voy preso", llega a reconocer. "Voy a tener que llamar al abogado y a ver qué pasa (...) Si yo le digo a estos tíos que no voy a declarar por mi propia voluntad, me detienen. No sé si será mejor o peor. Me tienen pillado", dice Julián en uno de los audios.

En otra de las grabaciones, se demuestra cómo Julián hace lo posible para intentar desviar la atención. En esta ocasión, esto es lo que le dice a un tercero, a un conocido del trabajo: "Yo quiero tapar bocas". "Que lo averigüen, que averigüen 'to' cuantito antes 'pa' empezar a tapar bocas. Cuando ya empiecen a coger a alguno y le digan 'pa acá'. Con todas las 'chorrás' que han dicho de mí", decía.

Manuel, Lolo, el hermano mayor es claramente el que domina y toma las decisiones. Hasta tal punto que, en algunas ocasiones, se ha hecho pasar por teléfono por Julián. Lo vemos en grabaciones como la siguiente, en la que Lolo le dice a su hermano qué debe declarar. Está muy empeñado en que diga algo concreto sobre la puerta de la casa, que estaba cerrada y, por ello, Francisca Cadenas no pudo entrar en la vivienda de los detenidos.

"Tú no saliste más que esa vez que estuviste ahí, ¿no?", pregunta Lolo. "Yo estaba aquí con tito. Fue cuando lo acosté. Estaban las luces encendidas y la puerta medio abierta". Es entonces cuando el hermano mayor le recrimina y le enseña lo que debe decir: "No Juli, no digas esas cosas, que no está la cosa muy bien". "No digas que estaba la puerta abierta". Así, ensayaron las coartadas solo unas horas antes de tener que ir a declarar.

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