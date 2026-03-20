El choque entre el abogado de Julián y el juez del caso Francisca Cadenas: "No me apunte con el dedo"

¿Qué ha pasado? Después de varios minutos, el magistrado llamó a capítulo al letrado para decir que estaba "prestando la declaración por su cliente". "Usted no está para eso", afirmó.

El juicio de Francisca Cadenas vivió un momento de gran tensión durante el testimonio de Julián, uno de los acusados de su muerte. El juez reprendió al abogado de Julián por dirigir su declaración, ya que el acusado solo respondía con monosílabos mientras el letrado relataba los hechos. La abogada de la familia y el juez notaron esta irregularidad, y el magistrado insistió en que el abogado debía permitir que Julián respondiera por sí mismo. Tras un intercambio de palabras entre el juez y el abogado, este último concluyó el interrogatorio abruptamente, lo que cuestiona la veracidad del testimonio de Julián.

Momento de gran tensión el que se ha vivido en el juicio de Francisca Cadenas. Ha sido en el momento del testimonio de Julián, uno de los acusados por la muerte de la mujer, cuando el juez ha recriminado a su abogado el hecho de que estaba "prestando la declaración por él".

Porque sus palabras iban dirigidas por el letrado. Porque el acusado, en gran parte de su declaración, se ha limitado a responder con monosílabos mientras su abogado relataba los hechos, tanto el qué como el cómo. Así, durante varios minutos.

Hasta que la abogada de la familia se da cuenta. Hasta que el juez que instruye el caso también. "Está usted prestando la declaración por él. Usted no está para declarar", dijo el magistrado llamando a capítulo al abogado.

"Tiene derecho a responder a sus preguntas y no puedo meterme en ellas. Lo que le digo es que usted pregunte pero que la respuestas de su defendida no sean solo un sí o un no. Que le haga preguntas, pero no que cuente los hechos", insistió el juez.

Ante esas palabras, el abogado respondió haciendo mención al supuesto gesto del juez con él: "No me apunte con el dedo".

Cuando el magistrado acabó de llamar a capítulo al letrado, este volvió a contestar dando por finalizado el interrogatorio: "No más preguntas, su señoría".

Así ha sido la declaración de Julián. De uno de los acusados por la muerte de Francisca Cadenas. Una dirigida por su abogado, en la que parecía que era él quien estaba respondiendo y narrando todo, y que rebaja la veracidad en el testimonio de uno de los dos hermanos implicados en el caso.

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