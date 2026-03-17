La Guardia Civil vio un bulto en casa de los asesinos de Francisca Cadenas y no lo comprobó: "Es mi tío, no le despierten"

Los detalles Las primeras horas de la desaparición de Francisca Cadenas fueron clave para el fatal desenlace. El viudo de Francisca, Diego Meneses, tiene claro que se cometió un gran error. No registrar más que "tres metros y sin luz" de la casa de los hermanos hoy en prisión, Julián y 'Lolo' González.

En mayo de 2017, Francisca Cadenas desapareció cerca de su casa en Hornachos, Badajoz. Nueve años después, la UCO de la Guardia Civil reabrió el caso, que inicialmente se archivó por falta de pruebas. En 2024, en 17 meses, centraron la investigación en los hermanos Julián y 'Lolo', quienes ahora están en prisión, y hallaron el cuerpo de Francisca en su patio. La familia siempre sospechó de ellos, criticando que la Guardia Civil no registró a fondo su vivienda en un primer momento. El viudo, Diego Meneses, cree que la rápida intervención podría haber salvado a Francisca.

El 9 de mayo de 2017 Francisca Cadenas desapareció a menos de 30 metros de su casa. Nueve años después por fin la familia de Francisca encontraba algo de consuelo. La UCO de la Guardia Civil se había hecho con el caso, que en un primer tramo de la investigación fue archivado por la falta de pruebas y sin sospechosos oficiales.

En 2024 la UCO se hacía cargo y en solo 17 meses acotaban el perímetro en el pueblo de Hornachos (Badajoz), se centraban en los hermanos Julián y 'Lolo' (hoy en prisión) y hallaban el cuerpo de Francisca oculto en el patio de los acusados.

La familia de Francisca tuvo claro desde un primer momento que ambos hermanos ocultaban algo. Hoy, su viudo Diego Meneses ha sido claro. Para él hubo un único error de la Guardia Civil en esas primeras horas de búsqueda de Francisca que consistió en no registrar a fondo la casa de Julián y 'Lolo'. "Si registran toda la vivienda se da. Se registraron todas las casas, pero esa se registró tres metros con una luz apagada. Se hubiese resuelto desde el principio si registran toda la vivienda", ha insistido Diego.

Y es que la familia Meneses Cadenas tenía claro desde el principio que no se trataba de un desaparición voluntaria y sospechaba de ambos hermanos, que vivían a solo unos metros de ellos. Uno de los hijos de Diego llegó a ir a preguntar por su madre a la casa, pidiendo que le dejaran entrar. Se lo negaron con la excusa de que tenían a su tío enfermo. Meneses reconoce que piensan que si su hijo hubiera entrado en ese momento a la vivienda tal vez la hubiera encontrado viva, aunque niega que escucharan gritos.

En el sumario que detalla esos primeros registros se señala que la Guardia Civil de Badajoz entró en la vivienda de los hermanos. Había una habitación cerrada en la que no entraron ya que los hermanos les dijeron que la usaban como taller y que estaba llena de trastos y de polvo. Frente a esa habitación cerrada había otra a la que sí entraron y al ver un bulto tapado con una sábana los hermanos les explicaron que era su tío, que estaba enfermo y que necesitaba dormir. "Es mi tío, no le despierten", habrían rogado. Era de noche y apenas había luz. Los agentes, según recoge el sumario, no comprobaron nada más. Ese es el gran error para la familia de Francisca Cadenas. Un registro de apenas tres metros con una luz que alumbraba lo mismo que una cerilla.

Después, en días posteriores llegó al pueblo la dueña de la casa contigua a los hermanos. "Menos mal que vino la vecina de Madrid", relata el marido de Francisca sobre la dueña de la casa contigua a Julián y 'Lolo'. "Le ayudé a entrar los chismes a su casa, y al rato me llamó y me dijo: ¿estos están de obras?". "Que yo sepa no", le contestó. Así, recuerda que se escuchaban ruidos de cinceles y de martillos.

Los días posteriores, el pueblo se volcó en la búsqueda. "Y al otro día cuando salíamos a buscar... se lo han montado muy bien porque uno salía a la búsqueda y el otro se quedaba haciendo el trabajo en casa", recuerda el marido de Francisca.

Una sangre fría tras la que la familia Meneses cree que no hay remordimientos. "Tienen mucha sangre fría, para eso y para más", asegura el viudo añadiendo que por supuesto que no se cree que el hermano mayor, al que Julián exculpa, no supiera nada. "Estaban los dos metidos en el ajo", sentencia.

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