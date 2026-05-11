Combate de millonarios en Francia: cuando las fortunas ponen todos sus medios para influir en las elecciones 

Los detalles Es el enfrentamiento del momento, porque una fortuna, la del banquero Matthieu Pigasse, apoya a la izquierda y pretende "combatir a la extrema derecha". La otra, con el magnate Vincent Bolloré, ha pasado de juntarse con Sarkozy a defender a Le Pen y estar investigado por corrupción.

En Francia se libra un duelo entre dos multimillonarios que intentan influir en las próximas elecciones. Matthieu Pigasse, conocido como el "banquero punk", se posiciona a la izquierda, criticando el capitalismo y apoyando a Jean-Luc Mélenchon y Francia Insumisa. Pigasse aboga por la redistribución de la riqueza, impuestos a los ultrarricos y políticas ecologistas y feministas. En el otro extremo, Vincent Bolloré, un magnate de las comunicaciones procesado por corrupción, apoya a la extrema derecha, incluida Marine Le Pen. Bolloré utiliza su conglomerado de medios para radicalizar el discurso público y promover políticas ultraconservadoras.

Este es el gran duelo en Francia ahora mismo: elegir entre izquierda, con el banquero punk de 58 años, el banquero rojo, Matthieu Pigasse; o a la derecha, con 78 años, al magnate de las comunicaciones procesado por corrupción, Vincent Bolloré. Los dos son multimillonarios y ambos luchan por influir a izquierda y a derecha en las próximas elecciones francesas.

El duelo de millonarios ha empezado. Eso es evidente. Pero lo que no está tan claro es saber qué intereses tienen, a quiénes apoyan y qué defiende cada uno de estos ricos franceses.

A la izquierda del ring: Matthieu Pigasse

Porque Matthieu Pigasse está empujando fuerte hacia la izquierda, porque asegura que va a "poner todos sus medios para combatir a la extrema derecha". Lo dice un banquero multimillonario, muy crítico con el capitalismo, por lo que no ve en ello ninguna contradicción. Conoce el sistema y por eso lo cuestiona.

Como banquero, Matthieu Pigasse se ha dedicado a asesorar a países con dificultades financieras, como Argentina con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza o a Greciadurante la quiebra. Ahora se sitúa al lado de Jean-Luc Mélenchon. Es más, asegura que se envían mensajes todos los días. Antes, respaldó al partido político Francia Insumisa.

Para Pigasse, lo más urgente es "redistribuir la riqueza", acabar con las lagunas fiscales, implantar un impuesto extra del 2% a los ultrarricos y aumentar los ingresos para garantizar los servicios públicos.

Para ganar la batalla electoral, dice, es esencial ganar primero la batalla cultural. Por ello, controla varios medios de comunicación y organiza festivales culturales para luchar contra "la censura de la derecha radical". Todo esto, sin olvidar que defiende políticas ecologistas, feministas y que se ha situado al lado de Palestina, ante el genocidio de Israel y Benjamin Netanyahu.

A la derecha del ring: Vincent Bolloré

Todo lo anterior sería definido por Vincent Bolloré como 'woke', porque él se sitúa justo en el otro lado, en el de la extrema derecha. Bolloré es una de las mayores fortunas de Francia y se ha codeado con líderes como Nicolas Sarkozy paseando en su yate. Aunque ahora prefiere la ultraderecha de Marine Le Pen.

Vincent Bolloré está siendo procesado por corrupción, pues habría asesorado a presidentes a cambio de concesiones públicas.

Radicaliza el discurso público con su conglomerado de medios al servicio de la extrema derecha. De hecho, uno de los presentadores estrella de su cadena pasó de soltar bulos a presentarse a las elecciones defendiendo deportaciones masivas. Fue el candidato más ultra.

En resumen, lo que se está viviendo en Francia, es el combate entre dos multimillonarios poniendo todos sus medios para influir en las próximas elecciones.

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