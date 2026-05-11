Casi tregua política por el hantavirus: el Gobierno saca pecho, Clavijo cesa en sus ataques y el Cabildo de Tenerife insiste en sus críticas

¿Por qué es importante? Las exigencias por parte del Gobierno canario de un desembarco rápido —"en 12 horas"— resultaban incompatibles con otra de las peticiones, que las PCR se realizaran a bordo, porque estas pruebas requieren, al menos, 24 horas.

El conflicto entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central ha disminuido tras la llegada del barco al puerto de Granadilla, forzada por el clima. El presidente canario, Fernando Clavijo, criticó la falta de consenso en la evacuación del buque Hondius, acusando al Gobierno de imponer decisiones sin consultar. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, calificó al Gobierno de colonialista. Mientras, la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió que se siguieron criterios técnicos. La petición de realizar PCR antes de desembarcar fue desmentida por García, quien explicó que los resultados tardarían 24 horas, complicando la operación. Además, problemas técnicos de un avión australiano prolongaron la evacuación. Finalmente, los pasajeros australianos viajarán a Países Bajos antes de regresar a su país.

Los ataques del Gobierno de Canarias contra el Gobierno central parece que han amainado algo la tarde de este lunes. Lo han hecho justo cuando la climatología ha obligado a atracar el barco en el puerto de Granadilla. Quizá el presidente canario, Fernando Clavijo, se haya dado cuenta de que no se pude soplar y sorber al mismo tiempo: no se pueden pedir PCR antes de desembarcar, ya que llevaría días, y al mismo tiempo que el barco abandone Canarias lo antes posible.

El presidente de Canarias acusó al Gobierno de imponer y no consensuar los criterios para evacuar a los pasajeros del Hondius. "No quiere compartir o acordar con nosotros. No aceptó ninguna de las condiciones del Gobierno de Canarias", dijo Clavijo. Este fue el mismo reproche que lanzó la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que ha etiquetado al Gobierno de colonialista: "Un Gobierno de España soberbio. Con un absoluto desprecio institucional. Con una prepotencia y chulería inaceptables. No estamos en plena colonización".

El Gobierno ha argumentado, por su parte, que se han seguido criterios estrictamente técnicos. "Nos ceñimos a la evidencia científica y a los protocolos científicos", ha remarcado la ministra de Sanidad, Mónica García.

Pero para el Ejecutivo canario, la operación podría haber durado mucho menos. "Que el tiempo que el buque estuviera fondeado en la dársena fuera el mínimo posible", pedía Clavijo. Sin embargo, las exigencias de un desembarco rápido —"en 12 horas", como pedía Dávila— resultaban incompatiblen con otra de sus peticiones, que las PCR se realizaran a bordo, porque estas pruebas requieren, al menos, 24 horas, lo que habría retrasado que el buque zarpara.

"Mandar la prueba hasta Madrid y esperar el resultado, es decir, dilatar la estancia del barco en Canarias", ha señalado Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad este lunes en Al Rojo Vivo.

Según Clavijo, las PCR antes de bajar habrían evitado la evacuación de pasajeros contagiados, pero la ministra de Sanidad le ha desmentido: "El período de latencia es de 42 días. A lo largo de esos días pueden aparecer síntomas".

Este lunes, y tras conocerse que el buque atracaría en Granadilla por obligación de la meteorología, Clavijo ha reaccionado así en X: "La prioridad es que la operación se desarrolle con todas las garantías, en el menor tiempo posible y que el crucero pueda partir cuanto antes hacia Países Bajos".

La presienta del Cabildo, sin embargo, ha insistido en que "se sigue imponiendo la política de hechos consumados mientras se mira hacia otro lado ante los riesgos y las dudas planteadas", y ha añadido: "Tenerife no merece esta irresponsabilidad". "Les explicamos a los ministros que la operación de debía realizarse completa ayer domingo. Por razones políticas se ha mantenido el barco en Tenerife y ahora tenemos las consecuencias. Tenerife ha sido testigo y víctima de las imposiciones de Madrid. Nos quieren callados y sumisos", ha escrito en otra publicación de X en el mismo hilo.

Pero si algo ha alargado la evacuación fueron los problemas técnicos del avión procedente de Australia, que tenía que recoger a tres ciudadanos de ese país. "El avión procedente de Australia tiene problemas", explicaba Mónica García este lunes. Mientras, la presidenta del Cabildo de Tenerife exigía esta solución al Gobierno: "Haber llegado a un acuerdo con Australia y llevar a sus tres ciudadanos hasta Madrid". Finalmente, viajarán a los Países Bajos y de ahí a Australia en un avión fletado por las autoridades de su país.