Así estaban Cristina Pardo e Iñaki López cuando estalló la trama Gürtel: "De estas no nos hagas más"

Hace 16 años estallaba la trama Gürtel y los presentadores de Más Vale Tarde fueron dos de los periodistas encargados de analizar todas las noticias que surgían sobre esta trama de corrupción.

Este lunes en la Audiencia Nacional ha arrancado el último juicio de la trama Gürtel con 26 acusados, de los cuales 20 ya han llegado a acuerdos con la Fiscalía. La investigación judicial comenzó en el año 2009 y, desde entonces, muchos periodistas han cubierto este caso.

Como señala Luis Sanabria, una de las periodistas fue, precisamente, Cristina Pardo. "Mírate, la comparativa, 16 años atrás y hoy", indica el periodista. Sanabria da paso, entonces, al relato informativo que hizo Pardo.

"Iñaki, tú tampoco te libras", anuncia Luis, "la cantidad de horas en laSexta Noche que dedicasteis a la palabra Gürtel". "Qué lenta es la justicia, se ve ahora", señala Pardo, "la mitad de los dirigentes que estaban con Rajoy en ese estrado ya no están tampoco".

"No os despistéis que estábamos viendo un efebo, un tipo atractivo", comenta Iñaki, hablando sobre sus imágenes. "Y ese efebo atractivo también hacía análisis", comenta Sanabria, "o, por lo menos, pronunciaba la palabra Gürtel". "Estoy viendo a mi hijo Roque", concluye López, "por lo demás, de estas no nos hagas más, Luis".

