"Es uno de los grandes honores de mi vida"

Edu Galán critica el FIFA de la Paz que ha recibido Trump: "El deporte de élite se ha convertido en un cubo de basura"

El presidente estadounidense no pudo conseguir el Nobel de la Paz el pasado noviembre, pero, a pesar de todo, ha conseguido un galardón que pone en valor, según la FIFA, "su trabajo excepcional y extraordinario por la paz".

El presidente estadounidense no pudo conseguir el Nobel de la Paz el pasado noviembre, pero, a pesar de todo, ha conseguido un galardón que pone en valor, según la FIFA, "su trabajo excepcional y extraordinario por la paz".

Este viernes Donald Trump ha ganado el Premio FIFA de la Paz. "Se lo ha dado el presidente de la FIFA, su amigo Gianni Infantino, coincidiendo con el sorteo del mundial 2026 que se va a celebrar en Estados Unidos", explica Cristina Pardo.

Conchi Gil expone que el presidente estadounidense ha recibido este galardón "feliz, contento y completamente pletórico". En su discurso, Trump ha señalado el honor que supone recibir el premio y que gracias a él se han salvado "millones y millones de vidas".

"No sé si era un ensayo para cuando le den el Nobel", comenta, entre risas, Cristina. Edu Galán señala que "el deporte de élite se ha convertido en un cubo de la basura". El escritor expone que acciones como el premio dado a Trump o las acciones y actos que llevan a cabo "en connivencia con dictaduras religiosas de Oriente Medio", lo convierten "en cualquier cosa que yo no querría que mi hijo se mirase".

"No acabo de entender como a la voz del odio, de aquel que es capaz de poderse sentar con Putin y Netanyahu y reconocerlos como amigos, se le esté dando, precisamente, un galardón que es contrario a los valores que él defiende y la política que él hace", sentencia Afra Blanco.

