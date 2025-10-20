El último juicio de la trama Gürtel llega a la Audiencia tras el pacto de Correa y una veintena de acusado con la Fiscalía

¿Por qué es importante? Los 26 investigados se sentarán en el banquillo por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, como fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental o asociación ilícita.

La Audiencia Nacional inicia el último juicio de la trama Gürtel, 16 años después de las detenciones iniciales. Francisco Correa, líder de la trama, y otros acusados han buscado acuerdos con la Fiscalía para reducir sus condenas, reconociendo los hechos. De los 26 acusados, solo algunos rechazan pactar, lo que prolongará el juicio hasta el 20 de noviembre. Correa, en semilibertad tras 10 años en prisión, permitió el desbloqueo de sus cuentas suizas para reparar el daño. El PP, por su parte, defiende que ya ha pagado políticamente por el caso y pide centrar la atención en otros casos de corrupción que afectan al Gobierno.

La Audiencia Nacional acoge el último juicio de la trama Gürtel 16 años después de que empezaran las detenciones de conseguidores, urbanistas y diferentes políticos del PP en media España.

Francisco Correa, líder de la trama, y una veintena de acusados acuden a este juico con los deberes hechos tras haber tendido puentes con la Fiscalía para acogerse a una rebaja de sus condenas a cambio de reconocer los hechos.

Del total de 26 acusados que se sentarán en el banquillo a partir de este lunes 20 de octubre, solo unos pocos han rehusado por el momento llegar a acuerdos con el Ministerio Público, lo que obligará a que se celebre el juicio, que se prevé que se prolongue hasta el 20 de noviembre, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

En concreto, las personas que han buscado un pacto son los principales acusados, como Correa, para el que la Fiscalía Anticorrupción pedía 77 años de cárcel por una veintena de delitos fiscales, dos de blanqueo y falsedad documental. Además, a su 'número 2', el exsecretario de Organización del PP Gallego Pablo Crespo, le reclama la misma pena.

En un escrito, Correa explica que Crespo y Ramón Blanco Balín, cerebro financiero de la trama, fueron quienes se ocuparon de sus asuntos societarios y fiscales, y que hay muchas sociedades creadas por estos y Vicente Agramunt, que constan en el escrito de acusación de Fiscalía como responsables civiles.

Según su relato, en un momento determinado quiso regularizar ese dinero, pero Blanco Balín le disuadió asegurándole que ese dinero estaba protegido en la cuenta "Soleado", utilizada por personas de "máxima relevancia" en España como el rey Juan Carlos, "lo cual lamento ahora enormemente", asegura.

El líder de la trama, que se encuentra en semilibertad tras cumplir 10 años en prisión, decidió permitir en su día el desbloqueo de sus cuentas en Suiza para así repatriar 20,7 millones de euros destinados a reparar el daño causado.

A quien ha tratado de exculpar es a su primo, Antoine Sánchez, que fue detenido junto a él en 2009 y se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por blanqueo.

Por su parte, Pablo Crespo también ha querido volver a reconocer sus delitos tan solo unos días antes de la celebración de este último juicio. El 'número 2' de Correa reconoce que deducía como gastos lo que "realmente eran obsequios o prodigalidades a favor de determinadas autoridades o funcionarios o del Partido Popular".

Además, "para canalizar de forma opaca al fisco las cantidades percibidas, constituí varias sociedades en Panamá", confiesa. Asume también que era él quien "daba las instrucciones a quienes dirigían" las empresas del llamado Grupo Correa, entre ellas a la acusada Isabel Jordán, quien fue de las primeras en abrirse a pactar con la Fiscalía cuando echaron a andar los juicios de Gürtel.

Este juicio será el colofón a una macrocausa que ha llevado a investigar durante 16 años a más de un centenar de funcionarios, empresarios, trabajadores y dirigentes del PP en hasta 13 piezas distintas.

El PP defiende que ya "pagó" por la Gürtel

El PP ha reaccionado a este último juicio defendiendo que su partido ya tuvo consecuencias políticas por este caso y pidiendo que ahora los focos se centren en los "casos de corrupción que afectan al Gobierno".

Así lo ha transmitido la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que al ser preguntada en RNE por esta trama ha subrayado la necesidad de que haya una justicia "más rápida".

Además, ha incidido en que lo fundamental para el PP es que haya "tolerancia cero con la corrupción" y que haya confianza en los tribunales y en la justicia, para que los ciudadanos tengan claro que "en este país quien hace la paga".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.