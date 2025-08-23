Afra Blanco responde tajante a Bendodo: "Los incendios no se apagan con ideología, sino teniendo a los bomberos todo el año"

"El PP y Bendodo no soportan que la directora de Protección Civil salga a decirles que mienten", afirma rotunda Afra Blanco en este vídeo, donde responde con contundencia al diputado del PP tras llamar "pirómana" a Virginia Barcones.

El fuego cruzado entre Partido Popular y Gobierno a costa de los incendios forestales escribe un nuevo capítulo después de Elías Bendodo llamara "pirómana" a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, a lo que Bolaños le respondía mencionando su "perfecto bronceado".

"Yo no sé si la llama pirómana por ser mujer", comenta Afra Blanco, para la que "el PP y Bendodo no soportan que ella salga a decirles que mienten". En este sentido, apunta que Barcones "ha tenido que salir a defender a los servidores públicos" ante las críticas populares.

Afra contesta directamente a Bendodo, al que le dice que "los fuegos no se apagan con ideología, sino teniendo a los bomberos forestales durante todo el año y no despidiéndolos en octubre o no teniendo motobombas y recursos aparcados mientras pides".

"Los incendios se apagan invirtiendo en prevención y apartando la lucha política", sentencia la sindicalista, que asegura que "la gente sabe perfectamente de quién es la competencia, entre otras cosas porque semana tras semana están reclamando esa limpieza que nunca llega".