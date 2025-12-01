Ahora

Afra Blanco, sobre Ayuso: "Es de ser muy mala persona intentar revivir a ETA. Es ofensiva, mentirosa e irresponsable"

"Isabel Díaz Ayuso es mala persona. Es ofensiva con las víctimas y los familiares, que fueron los que más lucharon para que ETA desapareciera", comenta Afra Blanco en este vídeo de Más Vale Tarde.

Durante la manifestación convocada ayer en Madrid por el Partido Popular para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid volvió a utilizar a ETA como arma política contra el Ejecutivo. "ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra", llegó a decir Isabel Díaz Ayuso.

En Más Vale Tarde, Afra Blanco señala que es "un auténtico peligro" que la regidora madrileña hable así de ETA. "Es de ser muy mala persona pretender revivir a la banda terrorista", critica la colaboradora.

"Voy a ser muy clara: Isabel Díaz Ayuso es mala persona, no hay más. Es ofensiva, mentirosa e irresponsable. Es ofensiva con las víctimas y los familiares, que fueron los que más lucharon para que ETA desapareciera", comenta Blanco.

Asimismo, añade que Ayuso "está inoculando miedo en la sociedad utilizando el dolor, y algo así hay que denunciarlo".

