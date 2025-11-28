Mayte Alcaraz: "Pedro Sánchez no nos quiere salvar de Vox, quiere continuar en el poder"

Tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, el PP ha vuelto a plantear la posibilidad de impulsar una moción de censura. Esto podría significar abrir el Gobierno a la ultraderecha, como expone José Enrique Monrosi.

Este jueves José Luis Ábalos y Koldo García ingresaban en la prisión de Soto del Real, en Madrid. Ambos han pasado ya su primera noche en el centro penitenciario, pero, antes de su ingreso, concedieron varias entrevistas a medios de comunicación en las que cargaban contra el Gobierno. Este, por su parte, ha señalado que no se va a dejar "chantajear" por las amenazas del exministro y su exasesor.

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a poner encima de la mesa una posible moción de censura contra el Gobierno y, para ello, ha apelado directamente a Esquerra Republicana y Junts para pedir su apoyo. José Enrique Monrosi considera necesario que Feijóo "concrete la oferta". "¿Qué es? ¿Qué les preste sus votos para una moción de censura y, luego, convocar elecciones y gobernar en coalición con la ultraderecha?", pregunta.

El periodista señala que, "en circunstancias normales, con unos estándares democráticos mínimos, creo que habría motivos suficientes para que esta legislatura hubiese terminado". A pesar de ello, Monrosi señala que el problema es que "no estamos en una situación normal porque la ecuación política la contamina la extrema derecha".

"Gran parte de la opinión pública defiende que Pedro Sánchez mantenga la legislatura, precisamente, para que no vuelvan a gobernarnos los fascistas", apunta. "Hay estándares morales que están por encima de que gobierne la ultraderecha", señala Mayte Alcaraz.

"Al Partido Popular seguro que le gustaría gobernar solo", añade la periodista, "va a tener casi la obligación de pactar con Vox, pero, casi es mejor decírselo a los ciudadanos antes que hacer lo que hizo Pedro Sánchez".

Monrosi considera que "no es lo mismo la izquierda que puede representar la izquierda del PSOE, en términos democráticos, que la ultraderecha". Alcaraz replica que "Pedro Sánchez no nos quiere salvar de Vox, quiere continuar en el poder".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.