Afra Blanco, tajante contra Ayuso tras su discurso: "¿En qué momento se presenta triunfalista cuando está viviendo con un señor al que le piden cárcel?"

La sindicalista Afra Blanco reacciona al discurso que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha realizado tras conocer la decisión del Supremo, aún sin sentencia, de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En el vídeo, los detalles.

Este jueves conocíamos el fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, seis días después de terminar el juicio. A falta de conocer la sentencia, García Ortiz dejará de ser fiscal general del Estado tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo en una condena histórica y sin duda y sobre todo, "polémica", ya que durante todo el juicio no se vio ninguna prueba contra él.

Casi 24 horas después, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realizaba una comparecencia sin preguntas, donde ha usado un doble juego: ha criticado la "polarización", pero ha celebrado la condena al fiscal general por "hechos propios de una dictadura".

"¡Pero cómo vamos a estar en el 'momento más débil de una democracia' si se ha condenado al fiscal general del Estado, pero cómo vamos a estar en una dictadura si se ha condenado al fiscal general del Estado, pero cómo el Gobierno de España va a utilizar al Poder Judicial si se ha condenado al fiscal general del Estado!", afirmaba contundente la sindicalista Afra Blanco tras ver un extracto de este discurso.

Y además, añadía Blanco: "¿En qué momento se presenta triunfalista cuando está viviendo con un señor al que le piden cárcel? Que no nos hemos olvidado".

Y otra cosa, agrega y remata contundente la sindicalista: "Sí, tenemos derecho a criticar y yo al menos critico las formas del Supremo, porque ¿por qué estamos debatiendo hoy si no tenemos ni la sentencia? Porque el Supremo ha decidido sacar un fallo seis días después, causalmente un día después de que sepamos que el novio de Ayuso va a comprar el ático en el que vive y en el día en que se cumplen 50 años de la muerte del asesino y dictador de este país".

