Rufián, a Jordi Évole: "Hay dos personas que me hicieron mucho daño con cosas que dijeron de mí"

Gabriel Rufián admite ante Jordi Évole que las opiniones del periodista le afectaron más de lo que parecía. "Pensaba: 'este tío es de los míos y le caigo mal'", confiesa, reconociendo que aquellas palabras le hicieron replantearse muchas cosas.

'Lo de Évole' vuelve a emitir este domingo el programa especial dedicado a Gabriel Rufián, en el que Jordi Évole sorprende al político leyéndole un artículo muy crítico que él mismo escribió años atrás, titulado 'El puto amo del Congreso'. En aquel texto, Évole describía a Rufián como "un político de pose forzada y teatral que había sabido aprovechar los códigos de la viralidad.

Durante la entrevista, Évole se disculpa por el tono del artículo y reflexiona sobre el clima de enfrentamiento que se vivía entonces. Rufián confiesa que aquellas palabras le dolieron especialmente, al venir de alguien "a quien admiraba", y reconoce que las críticas le sirvieron para replantear su forma de comunicar su discurso.

"A mí, hay dos personas que me hicieron mucho daño de cosas que dijeron de mí, por mi admiración hacia ellas: una fue José Sacristán, que me puso a parir, y tú", aseguró Rufián. El diputado admite que entendió que no podía defender sus ideas generando rechazo en una parte de la sociedad catalana que también considera suya: "¿De qué sirve ser tan patriota y tan catalán y tan independentista si generas ese odio e incluso tú odias a esa parte de tu país?".

