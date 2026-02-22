El mayor arrepentimiento de Rufián en política: "Hice un tuit y al día siguiente se anunció que Carme Chacón había muerto"

"Carme Chacón fue la candidata del PSC en mi primera campaña", recuerda Gabriel Rufián, que cuenta cómo hizo un tuit "la noche antes de que muriera": "No iba hacia ella, pero recuerdo que pensé que quizás ya se encontraba ya mal y me leyó".

Jordi Évole entrevistó a Gabriel Rufián a principios de 2025 en Lo de Évole, donde el periodista preguntó al político de ERC sobre si alguna vez llegó a pensar que se había pasado. "Sí, con Carme Chacón, que tuve una relación muy breve", explicó Rufián en el vídeo, donde recordó que Chacón "fue la candidata del PSC" en su primera campaña: "Le metí bastante caña".

"Recuerdo que hice un tuit la noche antes de que muriera", recordó Rufián, que explicó que aunque el tuit "no fue contra ella", no recordaba exactamente "sobre qué tema era". "Al día siguiente se anunció que había muerto y a veces me acuerdo y pienso en que ojalá hubiera tenido una conversación con ella", explicó Rufián a Évole, quien le dijo que tenía "mérito" que lo contara porque "nadie se acuerda de ese tuit".

"Cada día me arrepiento de cosas, quien diga lo contrario miente", aseguró el político catalán, que destacó: "Recuerdo que pensé que quizás se encontraba ya mal y me leyó". Por eso, ahora tiende "a decir lo que tenga que decir en el atril, ser lo duro que tenga que ser" y olvidarse, explicó.

