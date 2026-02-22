Gabriel Rufián desvela a Jordi Évole por qué fracasó el procés: "En vez de entender a la gente, la insultamos"

"En lugar de entender a la gente, la denostamos", afirma Gabriel Rufián sobre el error del procés, donde recuerda también cómo hicieron "algo que siempre ha molado, que es tener a la derecha catalana, domesticada".

Jordi Évole entrevistó a Gabriel Rufián a principios de 2025 en Lo de Évole, donde reflexionaron sobre cómo sucedió el procés y las consecuencias que trajo, como el clima de tensión entre amigos y familias catalanas. "Era curioso cómo en Cataluña pudiéramos estar gente con muchas cosas en común y, simplemente, por el tema de la independencia, sentirnos tan lejos", recuerda el presentador en el vídeo principal de esta noticia.

"No fuimos capaces de seducir a una izquierda o a una gente que es capital, que es nuclear para poder hacerlo", reconoce Gabriel Rufián, que explica que, "en lugar de intentar entenderla", la denostaron: "La insultamos, la jodimos... y eso es un error total". "Hicimos algo que siempre ha molado que es tener a la derecha catalana con nosotros", destaca el político de ERC, que recuerda que "en la transición se tuvo a la derecha y eso moló".

"De hecho, a día de hoy mucha gente lo vende como algo que moló, yo tengo mi opinión, pero la clave después de pensarlo mucho es que nosotros tuvimos durante mucho tiempo a la derecha catalana domesticada, con nosotros, hablando de república y pareciendo progres y anarcos", señala el catalán. Por su parte, Jordi Évole señala que "la derecha catalana hizo un ejercicio muy inteligente con el procés".

