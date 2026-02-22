Ahora

"Nos pedía abrigos de pieles de animales que no eran legales": la anécdota de Rufián sobre Marta Ferrusola y la peletería de sus padres

En un programa anterior de 'Lo de Évole', Rufián explicó a Jordi Évole una anécdota que su madre contaba sobre Marta Ferrusola, a la cuál hacía abrigos de pieles que no eran legales en la época.

Este fin de semana, laSexta vuelve a emitir este programa de 'Lo de Évole' con Gabriel Rufián. En este fragmento, el portavoz de ERC recuerda cómo se crio prácticamente entre agujas, patrones y pieles y comparte una anécdota familiar relacionada con Marta Ferrusola, empresaria y esposa de Jordi Pujol.

Sus padres trabajaban en un taller de peletería, donde confeccionaban abrigos y otras prendas para distintas tiendas. "Mi madre siempre me ha explicado la anécdota de (Marta) Ferrusola, que iba a pedirles abrigos de piel. Que iba a la tienda y ellos al taller a decir que tal señora, que era Ferrusola, quiere tal abrigo. Y, a veces no eran de pieles que no eran legales digamos, de animales que no eran legales", relataba Rufián.

El político quiso, no obstante, introducir un matiz: según explicó, desconoce si Ferrusola sabía o no el origen de aquellas pieles. En sus palabras, no puede asegurar si ella "desconocía" que esos abrigos estaban confeccionados con materiales ilegales.

