La razón por la que Marc Giró siempre habla en femenino: "Soy travesti, no contábamos con eso"

"Cuando yo llegué al planeta Tierra no había nada que me cuadrara. Tenía pito, entonces ya era niño. Luego estaba lo de las niñas. Pues ni una cosa ni la otra veía yo que me funcionaba", cuenta Marc Giró en Lo de Évole.

Jordi Évole da la bienvenida a su nuevo compañero de laSexta, Marc Giró, con un doble especial de Lo de Évole que funciona como carta de presentación del programa que el cómico estrena próximamente en la cadena de Atresmedia, Cara al Show. La conversación, lejos de una entrevista al uso, es un espacio íntimo donde Marc exhibe una franqueza que sorprende incluso al propio Jordi al hablar sin rodeos de cuestiones como su ideología política, su infancia, su alcoholismo y su identidad.

Desde los primeros minutos, Évole detecta que el invitado se refiere a sí mismo en femenino con naturalidad. Cuando le pregunta directamente el motivo, Marc lo explica sin darle más importancia: "Porque soy travesti, claro. Es una cosa con la que no contábamos".

A partir de ahí, el presentador se adentra en una reflexión amplia sobre su identidad, un terreno que él mismo describe como confuso desde el principio. "Cuando yo llegué al planeta Tierra, no había nada que me cuadrara", recuerda. Lo explica recurriendo a la lógica binaria que observaba de niño: si nacías con un pene, eras niño; si no, eras niña. Pero ninguna de esas categorías le servía.

"Pues ni una cosa ni la otra veía yo que me funcionaba, ninguna de las dos herramientas", afirma, insistiendo en que "esto que llamamos el género" está "muy de moda, pero es un lío patatero".

Giró relata cómo tampoco encontraba acomodo en la masculinidad tradicional: "Yo intuitivamente estaba estupefacto con eso", confiesa. Pero las expectativas asociadas a la feminidad tampoco le resultaban propias: "Yo decía: 'Pero bueno, esto es complicadísimo'". Reconoce que, mientras algunas personas se sienten identificadas con naturalidad con la feminidad él pertenece al tipo de personas que viven "como disimulando".

Esa adaptación permanente acabó convirtiéndose en una estrategia vital: "Me he montado un tingladito, llámale 'queer', llámale 'eres un gilipollas y tiras para adelante con esto', y ha colado. Y he sobrevivido", resume con humor ácido. No obstante, matiza que ese equilibrio no siempre es cómodo.

En la entrevista también aborda el choque cultural y generacional dentro del propio mundo LGTBQI+. Relata cómo algunas compañeras llegadas de distintos países del continente americano le lanzan críticas directas por su posición europea: "Vosotras sois unas europeas blanquitas, rubitas y unas queer, que sois todas unas gilipollas". Su reacción, lejos de la indignación, es de autoconciencia: "Pues tiene razón", admite.

*Vuelve a ver Lo de Évole: Marc Giró parte 1 y parte 2 en atresplayer.com

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