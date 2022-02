El medallista olímpico Gervasio Deferr ha explicado a Jordi Évole cómo fue su infancia en casa con su familia, un tiempo que no fue precisamente bueno y estable ni para él ni para los suyos: "Mis padres nunca pensaron que mi calidad deportiva iba a cambiar la situación económica en casa. Porque sabíamos que la gimnasia no daba dinero". Aquello suponía un serio problema porque, según ha confesado, la suya era una familia muy humilde.

"No teníamos reyes porque no teníamos ni para comer", ha proseguido explicando Deferr, que ha relatado una durísima escena que retrata a la perfección los problemas que sufría su familia en el día a día: "Yo he llegado a ver a mi madre quitarse el filete del plato y dármelo a mí, porque venía de entrenar hecho polvo y con un hambre del copón". No obstante, tiempo después llegarían los primeros éxitos y la esperanza.