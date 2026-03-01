Manu Sánchez denuncia que "se nos está olvidando la lucha de clases": "Cuando el moro viene en yate, se le abren las tiendas de noche"

"Benditas sean todas las luchas, pero se está desdibujando la lucha de clases. Hay que tirar la manta hacia ella. Pero primero, hay que tomar conciencia de clase", defiende Manu Sánchez, el cómico andaluz que defiende el socialismo de "yate y chalé".

Ante las más de 2.000 personas que ante él se encuentran en este teatro de Sevilla abarrotado, el cómico Manu Sánchez reivindica su humor negro, andaluz y se proclama como un socialista de "yate y chalé", sin complejos por comer gambas después de pagar impuestos y defensor de que todos podamos permitirnos comer marisco.

En este programa de Lo de Évole tan especial, grabado ante un público indirecto, el humorista llama "ridículos" a todos aquellos que declaran estar "orgullosos" de ser "fachas".

Jordi Évole habla también de otros términos que la ultraderecha ha resignificado casi como ofensas. "Hemos convertido un término como 'mena' en algo que es, prácticamente, un insulto. Olvidándonos de que las siglas MENA significan 'menores no acompañados'. Es decir, niños que han venido a España sin compañía y que se están buscando la vida como pueden. Pero aquí lo hemos asociado a delincuencia", lamenta el entrevistador.

"Se nos está olvidando la lucha de clases"

"Lo que estorba de los menas es que son pobres. Cuando el moro que viene llega a Marbella con el yate grande, le abren las tiendas de noche", sentencia Manu, quien, además, advierte de que "se nos está olvidando la lucha de clases".

"Se nos están ofreciendo muchas luchas que son transversales, que pueden ir en paralelo, que son compatibles: el ecologismo, el animalismo... Hay muchas luchas, y benditas sean todas. Pero creo que también se está desdibujando la lucha de clases y que hay que intentar tirar un poquito la manta hacia ella. Primero hay que tomar conciencia de clase y después tenemos que darnos cuenta de quiénes y por qué tienen intereses en que la lucha de clases no exista", opina.

Los pobres estorban en todos lados

Para él, "lo que estorba de los menas no es que sean moros", sino que "son pobres". "Y los pobres estorban en todos lados", lamenta.

El cómico se niega a creer que el racismo y la aporofobia sean la opinión mayoritaria: "Hacen mucho ruido. Son tan ridículos que son noticia. Hacen mucho ruido, pero son muy pocos y son cobardes. Tenemos que hablar el resto y que se den cuenta de lo ridículos y de lo pocos que son. Pero son pocos y cobardes".

También habla del fenómeno del auge de la ultraderecha en los jóvenes, aunque él no cree que sea para tanto como lo pintan. "Esto de que hay jóvenes irresponsables, egoístas, indocumentados y despreciables no podemos venderlo como algo nuevo. Fachas y fascistas jóvenes ha habido toda la vida. ¿Por qué ahora nos asusta que siga habiéndolos? No representan a la juventud", defiende.

Su defensa a la sanidad pública que le está curando el cáncer

El humorista termina con una aplaudida reflexión: "Yo creía en el reparto de la riqueza antes de estos dos últimos años. Podía decir que pagaba la mitad de lo que gano en un acto de generosidad. ¿Sabes lo que digo ahora? Que soy incapaz de hacer la cuenta de lo que, en estos dos últimos años, mientras la sanidad pública me ha estado curando un cáncer, yo le he costado al sistema".

