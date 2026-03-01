Manu Sánchez, a Évole por emitir la entrevista meses después de grabarla: "Si mi cáncer da un apretón, la tienes que poner en sepia"

Manu Sánchez reconoce que le da miedo que Évole lo entreviste. Tiene cáncer y el historial de bajas de Jordi es importante. Pau Donés, Mujica y el papa Francisco han caído poco después de su encuentro... y eso no da buen rollo precisamente.

Ante 2.000 personas, la risa se vuelve aún más contagiosa. Jordi Évole mira a Manu Sánchez, sentado frente a él en el escenario del Cartuja Center Cite, y rescata un mensaje que el humorista le envió días antes de encontrarse con él.

"En dos semanas, se te han ido el papa y Mujica. Yo no tengo muy claro eso de que me entrevistes". El público se carcajea, y no es para menos. La broma es de todo menos ligera: juega con la mala suerte estadística del entrevistador y con la propia enfermedad de Manu. Es humor negro de manual, pero con denominación de origen andaluza. También murió Pau Donés poco después de su encuentro. "A la que vea que Juan y Medio se resfría...", añade.

El cómico no se queda ahí y le lanza una advertencia: "¡Te la estás jugando! Estamos grabando en junio, 2025, y se va a emitir en enero -en realidad, marzo, ups-, 2026. A poco que lo mío dé un apretón, esto lo tienes que poner en sepia y despacito".

El humor negro de Manu Sánchez

Una muestra más de ese "humor negro" que solo él sabe hacer y que tanto entusiasma al entrevistador. Pero Manu habla desde un lugar... singular. El presentador busca una palabra y se frena: "Iba a decir 'privilegiado'", reconoce. "Tampoco vamos a prescribir el cáncer ahora", le responde entre risas. Sin embargo, "el humor no es una opción" demasiado consciente para él: "Al final es el cristal con el que miro la vida". No es una estrategia; es su forma estructural de procesar la realidad.

Una realidad de la que es muy consciente, a pesar de las bromas, por eso no duda en calificar el cáncer como una "hostia con la mano abierta". Lleva más de dos años conviviendo con el diagnóstico y admite que hay momentos donde el humor no cabe, donde las curvas son demasiado cerradas y todo se tambalea. Pero incluso en ese derrumbe, a veces aparece una situación cómica, casi a traición.

Así, recuerda el día en que le comunicaron la enfermedad. Fue al hospital con su mejor amigo, Rafa. Hubo lágrimas, uñas clavadas, promesas de futuro: "Te vas a curar, lo tengo claro, vas a salir de esta. Tío, eres fuerte. Eres joven. Va a ser un paréntesis. Esto va a ser una pesadilla, pero ahora hay muchos adelantos. Te curas seguro". El guion que dicta la amistad cuando el mundo se derrumba.

Al salir del hospital, se montaron en el coche y, cinco minutos después, cuando el aire empezó a entrar de nuevo en los pulmones, Rafa soltó: "¿Tú sabes otro que se está muriendo?". Manu lo miró y respondió: "Rafa, ¿'otro' qué significa?".

La anécdota hace que Jordi Évole colapse debido a su cataplexia: "Esta es la foto de España: un montón de andaluces esperando que un catalán se despierte para seguir", remata.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.