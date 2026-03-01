"Lo hablo con Pedro y le digo que quite a Broncano": Évole se compromete a mover los hilos para que Manu Sánchez tenga un late night

Manu Sánchez no ha triunfado fuera de Andalucía, pero ni falta que le hace. No está dispuesto a hacer el número de Paco Martínez Soria ni a dejarse censurar. Pero Jordi Évole tiene contactos en las altas esferas.

"Hay una cosa que no entiendo, Manu: cómo no has triunfado en toda España. No me lo explico. Solo con este rato, el despliegue que has hecho me parece alucinante", dice de todo corazón Jordi Évole a su invitado de Lo de Évole de hoy, Manu Sánchez.

El cómico andaluz lleva haciendo reír a las más de 2.000 personas que presencian este espectáculo desde el primer momento en el que han puesto un pie en el escenario, a pesar de que los temas de la conversación, a priori, han sido delicados: desde la política nacional al cáncer del que aún se está tratando .

Su humor, asume, no termina de cuajar de Despeñaperros para arriba, pero es que, además, ni falta que le hace. "Yo creo que es como si a Amancio Ortega le tocara el Euromillón. No es que no lo quiera, pero no le hace ninguna falta. Solo es una cuestión de ego. Y lo marca una frontera política", defiende.

Él triunfa en su tierra y feliz está de ello. "Veo a muchos compañeros que, cuando actúan en Madrid, como delante tienen sobre todo a gente que vive allí, acaban contando las cosas de manera que su gente sale perdiendo. Es como que llega el andaluz a Madrid y hace de Paco Martínez Soria: 'Y llegué y entonces vi un Starbucks. Voy a preguntar por Pepe Starbucks, que será el dueño de esta cafetería'. Como si en Málaga no hubiera Starbucks", se imagina cómo sería uno de esos chistes típicos.

"Al final, cuando se traducen las cosas de lo nacional a lo andaluz, parece que es para pasar de culto a vulgar, de elevado a inculto. Y no me gusta esa traducción", resume.

Su experiencia en la televisión nacional

Manu recuerda cómo fue tener un proyecto en una cadena nacional y habla abiertamente de "la lista" de los directivos sobre de quién permiten hablar y de quién no, y qué asuntos se pueden tocar en televisión "Juan Carlos I, di lo que te dé la gana. Felipe VI, ni nombrarlo. Mariano Rajoy, di lo que te dé la gana. Soraya Sáenz de Santamaría, ni nombrarla", recuerda que le dijeron. "Y así una y otra vez. Luego veo la tele y digo: 'Hostia, que no era nada más que a mí, que la lista era verdad'", afirma.

En la época de Susana Díaz, tampoco trabajó en Canal Sur. "Será que no le gustaba a quien estaba de directivo en ese momento", dice con fingida inocencia. Cuando entró Juanma Moreno, sin embargo, le pidieron algunos proyectos. Le pidieron que hiciera un late de humor, pero eso no le pareció buena idea: "Me están encargando que sea gamberro con la actualidad, haciendo un monólogo político al empezar el programa, y cuando lleve tres programas me van a llamar diciendo: 'Esto ahora no tocaba', 'Ahí te has colado'. Ya lo había vivido y sé que eso me hace durar tres programas", asegura.

Pero Jordi está deseando ver ese late night que él se niega a hacer. "Yo eso lo hablo con Pedro esta noche. Lo llamo y le digo: 'Quita a Broncano, que viene mi amigo Manu'", asegura el presentador, que tiene sus contactos.

