Loles León cuenta la verdad sobre por qué "metieron en coma" a su personaje de 'Aquí no hay quien viva': "José Luis Moreno..."

La caída de Paloma 'Cuesta' por el patio central mientras discutía con 'la Hierbas' es historia de la televisión. Pero detrás de esa escena, hay más que un motivo económico. Así lo cuenta Loles León en Lo de Évole. Y esta es la verdad sobre su salida de 'Aquí no hay quien viva'.

"Tú vas de mística, pero eres mala. Eres un bicho", le gritaba Paloma 'Cuesta' a 'la Hierbas' desde su ventana, al otro lado del patio central, mientras tendía la ropa. Y la pelea entre las dos seguía entre el esperpento y la risa, hasta que un forcejeo con la cuerda de tender hizo que Paloma cayera desde una altura considerable y se quedara 'en coma'.

Pocos actores pueden presumir de haber hecho historia con su última escena. Sin embargo, Loles León, además de ser mítica por sus papeles con Almodóvar, también lo es por su personaje en 'Aquí no hay quien viva', Paloma 'Cuesta', y sus últimos momentos en la serie.

Pero detrás de este cómico momento que ha pasado formar parte del acervo popular de todo español o residente en España, hay un motivo que va más allá de lo económico, tal y como se había rumoreado en la época.

El salto de la Paloma

Así lo cuenta Loles León frente a Jordi Évole en este programa de Lo de Évole en el que ha demostrado que no tiene pelos en la lengua y que habla con la misma franqueza de su vida sexual que de MasterChef, Santiago Segura o Pedro Almodóvar. Ahora, le toca José Luis Moreno.

"Yo quería más dinero y no me lo daba", resume ella acerca de su salida de la mítica serie de Antena 3, cuyo productor era el famoso ventrílocuo. Pero no solo lo hizo por dinero, sino también porque estaba "muy agobiada". El ritmo de rodaje era "muy bestia".

"La cadena estranguló mucho la forma de trabajar. Te recogían a las seis de la mañana y te devolvían a tu casa a las doce de la noche y a la una, una y media, te pasaban el guion del día siguiente. ¿Qué hacías? ¿Estudiabas o dormías? Y eso llega un momento en que el estrés te... A mí me enfermó. Nos enfermamos todos", lamenta.

El enfrentamiento con José Luis Moreno

Fue entonces cuando pidió más. Y Moreno le dio largas. "Sí, luego, en el próximo contrato te lo doy", cuenta ella que le decía. Hasta que Loles se hartó.

"Te digo una cosa: este oficio para mí es lo que más me gusta, da sentido a mi vida", le dice al presentador para después acordarse de una pregunta que le hizo al principio de la entrevista. "Cuando me dijiste tú: '¿Cómo es que dejaste a tu hijo y no te quedaste aquí con un trabajo fijo para educarlo y criarlo?' Pues porque yo quería ser esto", asegura.

Es por eso que, cuando lo has dejado todo para ser lo que quieres ser, no hay medias tintas. "Entonces, cuando en los trabajos existen personas en producción que no entienden muy bien la situación y las realidades de actores y actrices, por lo que pasamos para llegar ahí, pues entonces yo ahí me rebelo y digo: 'No, esto tiene que ser como yo lo he sentido siempre, bien'. Si no es bien, no me sirve. Que yo me piro", dice con contundencia.

Porque Loles es caviar.

