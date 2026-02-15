En Lo de Évole
Loles León defiende hacer pelis malas solo por interés económico: "Y voy a MasterChef que pagan bien y necesito dinero"
"No me gusta nada, pero dame dinero, que yo me divierto mucho cuando me dan dinero, me pongo muy contenta", dice Loles León cuando Jordi Évole le pregunta si ella reconoce que hace 'pelis malas' solo por motivos económicos. Pero no solo lo hace con el cine.
Hay muchos actores que no reconocen que han participado en una peli "más comercial" o "mala" solo por dinero, pero Loles León no es una de ellas. "Yo lo digo: 'Sí, he hecho una peli gastronómica... pa' comer", responde con gracia a la pregunta de Jordi Évole.
Polifacética como ella sola, la que fuera 'chica Almodóvar' hoy se ha convertido en "abuela de España" y ha pasado de trabajar con Pedro Almodóvar, el director más prestigioso de España, a hacerlo con Santiago Segura, el más taquillero. Y entre medias, ha habido de todo. "Pero ¿qué? No es ilícito eso. Yo creo que es lícito todo", defiende. Y no solo "para comer".
"He pensado que voy a hacer esta película, que me tengo que cambiar la tele, que se me ha roto. Pues la hago y me compro una tele. Voy a 'Masterchef', que pagan bien y necesito este dinero porque me he quedado a dos velas...", pone como ejemplo la actriz. "Todo el mundo tiene sus mochilas, tiene a su cargo gente, negocios, hipotecas, hijos, padres que hay que ayudar...", asegura.
Es por ello que ella no ha dudado en hacer trabajos que, aunque a priori, no son los que ella hubiera preferido para su carrera. "Esta película no me viene bien, pero, bueno, ¿me vas a pagar lo que te pido? ¿Sí? Pues la hago", resume.
"No me gusta nada, dame dinero. Que yo me divierto mucho cuando gano dinero. Dame dinero. Me pongo muy contenta y alegre. Porque, a lo mejor, con esa película yo tapo algún agujero. Y eso está bien. ¿No?", defiende.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.