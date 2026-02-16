Loles León, sobre su vida sexual a los 75 años: "Yo, conmigo misma y mis aparaticos... y alguna vez algún 'aquí te pillo aquí te mato'"

"Hace 21 años que no tengo relación con ningún hombre. Sexo, yo me apaño. No hay que dejarlo, porque como lo dejes, se te enfría el mundo interior", recomienda Loles León en Lo de Évole.

A sus 75 años, Loles León habla sin tapujos de su vida sexual en Lo de Évole y asegura que, a pesar de que lleva 21 años si tener relaciones con hombres, con el sexo, ella se apaña sola. "Hombre, el sexo no hay que dejarlo, ¿eh? Porque como dejes el sexo, se te enfría todo el mundo interior", asegura.

"Yo conmigo misma y con todos mis 'aparaticos' y mis cosas. Y, bueno, pues alguna vez alguno... un 'aquí te pillo, aquí te mato', pues está muy bien, pero es un momento y tal. Pero eso de relación así, no, nada", explica. Y es que, para ella, el sexto es muy importante. "Es lo que te mantiene el cerebro activo", le dice a Jordi Évole.

Maestra de la sexualidad

Loles sabe bien de lo que habla. Hace ya unas décadas, daba charlas sobre sexualidad por los barrios, en los centros cívicos. "Yo estaba en la célula del PSUC, en la célula feminista. Íbamos por los barrios una enfermera, una abogada, una jueza, una maestra...", narra en el programa de laSexta.

"Íbamos con un espejo y le explicábamos: 'Tú te miras tu sexo, tu vulva, te la miras, y aquí tienes, por ahí, en ese lado, pues entonces tú buscas el placer, lo tienes por aquí. Y, cuando estés con tu marido...'", dice dando todos los detalles. Y eso que en aquella época, era mu difícil decirle "a Paco": "A ver, Paco, ahora mismo me la vas a meter, pero ¿me tocas un poquito por aquí y por allí?".

En España, recuerda, mandaban a las mujeres a la "Sección Femenina", al "servicio social". "Yo he hecho el servicio social. Y ahí estaban todas las franquistas, que te controlaban todo el rollo. No te dejaban tocarte nada", se indigna todavía hoy.

Ahora, tiene el premio a la menopausia por hablar otra vez sin tapujos de un asunto que, lamentablemente, sigue siendo un tabú en la sociedad de hoy en día.

