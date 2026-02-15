Las dudas de Jordi Évole cuando Loles León le pregunta si es amigo de Santiago Segura: "Ehhh... nos conocemos"

Loles León fue 'chica Almodóvar' y ahora es la "abuela del cine español" gracias a Santiago Segura, aunque su relación sea... complicada. Pero ahora, quien duda, no es la entrevistada, sino el entrevistador.

De secretaria, pescadera, en el teatro independiente, en la revista, o en el cine, ya sea con Almodóvar, con Santiago Segura, Mercero, Aranda, Trueba... Loles León puede hacer lo que se proponga, que todo lo hace bien.

Sin embargo, hay algo que llama la atención a Jordi Évole, su entrevistador en este doble programa de Lo de Évole que ella protagoniza esta noche: "¿Tú eres consciente de que has trabajado con el director más prestigioso de España, a nivel internacional, que es Pedro Almodóvar, y, a la vez -no digo que no tenga prestigio- con el más taquillero, que es Santiago Segura?". Ella no se lo plantea de esa manera. Aunque seguramente, es la única actriz que ha unido esos "dos mundos".

Su relación con Santiago Segura... y la de Évole

"Sigues siempre con esa transversalidad: no se te cae ningún anillo por hacer el papel en la peli más cool o en la más costumbrista", le aplaude Évole, sin saber que Loles está a punto de ponerle en un aprieto. "¿Tú eres amigo de Santiago Segura?", le pregunta. Jordi, duda. "Ehhh... nos conocemos", se limita a responder. "¿Pero a ti te cae bien o no?", le devuelve el 'dardo'. "Sí. Yo a Santiago le quiero muchísimo. Nos queremos muchísimo", asegura Loles.

Pero no solo ha habido cariño entre ellos. "Santiago y yo somos ese tipo de profesionales que nos conocemos por amigos comunes y siempre hemos estado ahí, conectados. Pero también hemos chocado", acaba reconociendo. Unas peleas... porque somos así. Somos de carácter muy diferente y chocamos", explica. "Es muy dominante. Quiere mangonearte, dominar. Y yo siempre le digo que a mí no. Yo no me dejo. Pero es muy gracioso todo", dice entre risas.

A pesar de todo, insiste en que lo quiere mucho. Y él a ella. "Tenemos una relación muy familiar y de mucha confianza", asegura.

Las peleas con Almodóvar

Pero, ¿ha discutido más con Santiago Segura que con Pedro Almodóvar?". Ahora, la que duda es ella. "A ver si vas a ser problemática", mete el dedo en la llaga Jordi. "Sí, yo soy problemática, claro", confiesa. "Con Almodóvar, a lo mejor, hemos discutido cosas, pero yo no me dejo. Yo no me conformo. No le hago la pelota a nadie. ¿Sabes lo que te quiero decir?", dice con orgullo.

A pesar de su larga carrera y de haber trabajado con los más grandes, hay un director en concreto con el que no consigue trabajar, y eso que ha intentado hablar con él miles de veces a través de Instagram. Loles quiere aparecer en la próxima película de Bayona... y Jordi Évole se compromete a ayudarla.

