Loles León, sobre Santiago Segura: "Es muy dominante, quiere mangonear y yo no me dejo... pero lo quiero"

De secretaria a estrella del cine, Loles León ha trabajado con gigantes como Pedro Almodóvar y Santiago Segura. Esta noche, en Lo de Évole, la actriz habla sin filtros de su carrera, sus amistades y sus inevitables choques profesionales.

Desde sus primeros trabajos como secretaria o pescadera hasta brillar en el teatro independiente, en revistas o en la gran pantalla, Loles León ha demostrado una versatilidad inigualable. Con nombres como Almodóvar, Santiago Segura, Mercero, Aranda o Trueba en su currículum, la actriz sabe adaptarse y destacar en cualquier terreno.

Pero esta noche, en el doble programa de Lo de Évole, Jordi Évole pone sobre la mesa un aspecto que Loles no había considerado: "¿Tú eres consciente de que has trabajado con el director más prestigioso de España, a nivel internacional, que es Pedro Almodóvar, y, a la vez -no digo que no tenga prestigio- con el más taquillero, que es Santiago Segura?". Para ella, no se trata de elegir entre dos mundos; es, probablemente, la única actriz que ha logrado unirlos.

"Santiago Segura es muy dominante"

Évole celebra la amplitud de su carrera: "Sigues siempre con esa transversalidad: no se te cae ningún anillo por hacer el papel en la peli más cool o en la más costumbrista". Pero Loles no tarda en sorprenderlo: "¿Tú eres amigo de Santiago Segura?", le lanza. Jordi titubea: "Ehhh... nos conocemos". "¿Pero a ti te cae bien o no?", le devuelve la pregunta. La actriz lo aclara sin rodeos: "Sí. Yo a Santiago lo quiero muchísimo. Nos queremos muchísimo".

Sin embargo, la relación no siempre ha sido sencilla. "Santiago y yo somos ese tipo de profesionales que nos conocemos por amigos comunes y siempre hemos estado ahí, conectados. Pero también hemos chocado", reconoce. Entre risas, detalla: "Es muy dominante. Quiere mangonearte, dominar. Y yo siempre le digo que a mí no. Yo no me dejo. Pero es muy gracioso todo". Aun así, insiste en la cercanía: "Tenemos una relación muy familiar y de mucha confianza".

"Yo soy problemática"

Cuando Évole pregunta si ha discutido más con Segura que con Pedro Almodóvar, Loles admite con humor: "Sí, yo soy problemática, claro". Explica que con Almodóvar, aunque ha habido desacuerdos, nunca se ha dejado amedrentar: "Yo no me conformo. No le hago la pelota a nadie".

A lo largo de su extensa trayectoria, hay un director con el que todavía sueña trabajar y que ha intentado contactar sin éxito a través de Instagram. Loles quiere aparecer en su próxima película, y Jordi Évole promete echarle una mano.

