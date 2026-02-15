Ahora

Vedette cómica

"¿Qué te ha hecho la Loles? Pues ven aquí, que te lo voy a hacer yo en la cama": Loles León, sobre cómo salvaba matrimonios siendo vedette

Chica Almodóvar, abuela de España, Paloma en 'Aquí no hay quien viva'... y vedette cómica. El currículum de Loles León es amplio y variado, pero lo que no sabíamos es que también se dedicaba a salvar matrimonios.

¿Qué te ha hecho la Loles? Pues ven aquí, que te lo voy a hacer yo en la cama": Loles León, sobre cómo salvaba matrimonios siendo vedette

"Yo a veces he pensado que la revista, donde era ese sitio que el marido le tocaba a la vedette mientras la mujer estaba al lado...", reflexiona Jordi Évole tras recordar en Lo de Évole el tiempo como vedette de Loles León, después del teatro independiente y antes de que la llamara Almodóvar.

Y sí, en efecto, para Loles, esos shows tenían un punto de "venganza" femenina. "De alguna manera, ridiculizaba al hombre", añade el presentador, haciendo referencia a la complicidad que se creaba entre las mujeres del público y Loles.

Durante su tiempo en el Café Maravillas, Loles recibió instrucciones muy particulares de las espectadoras: "Mi marido se llama Miguel, lleva un jersey de tal color... Métete con él, dile cosas", relata que le pedían. Y ella, siempre fiel a la esposa, llevaba a cabo un show improvisado que hacía temblar a los hombres: "Uva pasa se volvía temblando Miguel".

El humor y la picardía no se quedaban en la simple burla. Loles relata cómo subía al escenario y hacía pequeñas acrobacias cómicas con los hombres seleccionados, siempre con un toque provocador.

"Salvaparejas"

"Yo era fiel a ella, no a Miguel. Me subía encima y le ponía el coño en la cara y las tetas y no sé cuántos. Y a lo mejor lo subía al escenario, le hacía una llave, lo tiraba y me sentaba aquí", relata con orgullo.

El impacto de estas actuaciones llegaba incluso a la intimidad de los matrimonios: "'¿Sabes lo que he hecho? Lo que le has hecho a mi marido'... Lo hacían en la cama", dice con orgullo y entre risas. Para Loles, la revista no era solo entretenimiento: era un "salvaparejas"

A ella no se le caen los anillos por hacer revista ni por nada: "Todo lo que sea estar en un escenario y comunicar, dame lo que quieras, lo que quieras. Porque es lo que da sentido a mi vida".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trabajo firma con los sindicatos la subida del 3,1% en el SMI: beneficiará a dos millones y medio de trabajadores
  2. Felipe González se convierte en una espina más en la rosa del PSOE: "Ya no sería un referente"
  3. La UE deshecha la idea de una "desaparición civilizacional" ante un Rubio que matiza: "Queremos que Europa sea un socio"
  4. Israel aprueba anexionarse amplias zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado"
  5. Loles León, de 'chica Almodóvar' a "abuela de España", pasando por la revista, la tele y el barrio: "He venido este mundo a hacer reír"
  6. Se cierra el grifo: las borrascas dan un respiro y suben las temperaturas de forma generalizada