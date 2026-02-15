"¿Qué te ha hecho la Loles? Pues ven aquí, que te lo voy a hacer yo en la cama": Loles León, sobre cómo salvaba matrimonios siendo vedette

Chica Almodóvar, abuela de España, Paloma en 'Aquí no hay quien viva'... y vedette cómica. El currículum de Loles León es amplio y variado, pero lo que no sabíamos es que también se dedicaba a salvar matrimonios.

"Yo a veces he pensado que la revista, donde era ese sitio que el marido le tocaba a la vedette mientras la mujer estaba al lado...", reflexiona Jordi Évole tras recordar en Lo de Évole el tiempo como vedette de Loles León, después del teatro independiente y antes de que la llamara Almodóvar.

Y sí, en efecto, para Loles, esos shows tenían un punto de "venganza" femenina. "De alguna manera, ridiculizaba al hombre", añade el presentador, haciendo referencia a la complicidad que se creaba entre las mujeres del público y Loles.

Durante su tiempo en el Café Maravillas, Loles recibió instrucciones muy particulares de las espectadoras: "Mi marido se llama Miguel, lleva un jersey de tal color... Métete con él, dile cosas", relata que le pedían. Y ella, siempre fiel a la esposa, llevaba a cabo un show improvisado que hacía temblar a los hombres: "Uva pasa se volvía temblando Miguel".

El humor y la picardía no se quedaban en la simple burla. Loles relata cómo subía al escenario y hacía pequeñas acrobacias cómicas con los hombres seleccionados, siempre con un toque provocador.

"Salvaparejas"

"Yo era fiel a ella, no a Miguel. Me subía encima yy no sé cuántos. Y a lo mejor lo subía al escenario, le hacía una llave, lo tiraba y me sentaba aquí", relata con orgullo.

El impacto de estas actuaciones llegaba incluso a la intimidad de los matrimonios: "'¿Sabes lo que he hecho? Lo que le has hecho a mi marido'... Lo hacían en la cama", dice con orgullo y entre risas. Para Loles, la revista no era solo entretenimiento: era un "salvaparejas"

A ella no se le caen los anillos por hacer revista ni por nada: "Todo lo que sea estar en un escenario y comunicar, dame lo que quieras, lo que quieras. Porque es lo que da sentido a mi vida".

