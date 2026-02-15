Loles León, sobre su distanciamiento con Almodóvar: "Él, con sus películas, al no contar conmigo... es normal, si ahora le gusta aquella..."

Loles León sabe que siempre será recordada como una 'chica Almodóvar' a pesar de que no ha trabajado tanto con él para eso, y lo atribuye a la cercanía personal que compartían. Ahora, sus caminos se han separado y habla de ello en Lo de Évole.

Loles León sabe muy bien lo que dirán de ella los telediarios el día que muera: "lo de la 'chica Almodóvar'". Una etiqueta que lleva con orgullo a lo largo de toda su vida personal y artística, a pesar de que ahora ya es la "abuela del cine español" gracias a la saga de películas de Santiago Segura, 'Padre no hay más que uno', una de las más taquilleras de la historia de nuestro cine.

Sin embargo, tal y como remarca Évole en este programa de Lo de Évole, no ha hecho tantas películas de Almodóvar como para ser recordada solo por eso.

"Has hecho, creo, dos o tres películas con él y, en cambio, hay una asociación muy fuerte", refiere el entrevistador. Loles tiene claro cuál es el motivo y está lejos de la gran pantalla: "He estado mucho en su vida. Yo he estado hasta en la boda de los sobrinos; las hermanas me han invitado, a mí y a Bibi. Hemos tenido una relación".

La actriz habla en pasado de manera consciente. Es por una razón. "Hace mucho tiempo que no la tenemos porque nos hemos alejado", reconoce.

Un distanciamiento del que habla con naturalidad. "Él, con sus películas, al no contar conmigo... Pero es normal, ¿eh? Cuando dicen: '¿Por qué no te llama?', digo: 'Pues porque tiene que trabajar con otras actrices'. ¡Es normal! Si a él ahora le gusta aquella y le escribe un papel...", comenta sin dramatismos.

No le sabe mal, asegura. Lo ve como algo "normal", insiste. "Y te digo una cosa: yo nunca he dejado de quererlo; lo sigo queriendo igual y respetándolo igual, y pensando que, gracias a él -y él gracias a mí-, nos hemos dado mutuamente algo bueno, bonito, que está en la historia del cine español e internacional", comenta con satisfacción.

Loles León ha trabajado también con otros grandes cineastas del cine español como Vicente Aranda, Fernando Colomo o Emilio Martínez-Lázaro... e incluso ha intentado llamar (sin éxito) la atención de Haneke. Ahora, gracias a Jordi Évole, va a intentarlo con Bayona. ¿Conseguirá que la llame para su próxima película?

