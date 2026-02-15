Loles León, sobre por qué no ha ganado nunca un Goya: "Cuando vota la profesión, mal asunto"

La famosa actriz ha estado nominada tres veces al Goya, pero nunca lo ha ganado, algo que Jordi Évole considera una injusticia y ella se lo toma... como puede.

Jordi Évole y Loles León se han recorrido juntos la Barceloneta de cabo a rabo en este doble programa de Lo de Évole y ahora, lo contemplan desde las alturas. Mientras paseaban, han hablado de la vida personal y profesional de la artista, y han hecho un repaso por su filmografía, desde que se convirtió en una 'chica Almodóvar' hasta llegar a ser "la abuela de España" gracias a las supertaquilleras películas de Santiago Segura.

Tampoco han pasado por alto su mítico papel en 'Aquí no hay quien viva' ni su polémica salida de la producción de Antena 3. Y no, en televisión no solo ha aparecido en series, sino también en concursos. Y es que hay cosas que, reconoce abiertamente, las ha hecho por dinero.

Lo cierto es que Loles León es, hoy por hoy, la actriz más taquillera de España y ha trabajado con los más grandes. No en vano, ha estado nominada tres veces a los Goya, todas ellas en la categoría de Mejor Actriz de Reparto: 'Átame', de Pedro Almodóvar, 'Libertarias', de Vicente Aranda, y 'La niña de tus ojos', de Fernando Trueba.

Pero nunca se ha llevado 'el cabezón' a casa, algo que Évole considera poco menos que una injusticia. "'¡Ay, mira, el Goya. Ya salió!", comenta con cierta amargura la actriz. "¿Estas cosas sabes qué pasa? Que cuando es la profesión, mal asunto. Cuando vota la profesión...", deja caer. Pero no cree que les caiga mal, que sea una cuestión "de eso".

"A Almodóvar se le ha castigado"

"En esas cosas de los Goya, con Almodóvar, que creo que a lo mejor puede ser que haya pasado otras veces, lo han castigado muchas veces", señala. Y ese cree que fue el caso del año que estuvo nominada con 'Átame', cuando el director tuvo 17 nominaciones y se fue de vacío.

Loles recuerda con especial cariño esos tres papeles por ser los más bonitos de su carrera. "Me está entrando rabia", le asegura Jordi. "No me busques la boca", replica ella, que sale del paso con su gracia natural, acordándose de que gracias al presentador ha conseguido por fin contactar con Bayona, a quien hace una última referencia. "Bayona, venga, que te espera el Goya, que rima con... ya lo sabes", dice para intentar convencerle de que le dé un papel.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.