Loles León asegura que ahora quiere "hacer porno": "Carmen Maura ha salido desnuda en la última peli, con 80 años"

Loles León recorre su barrio de toda la vida como si fuera un día normal de su vida, con la única salvedad de que hoy la acompañan Jordi Évole y el equipo del programa. Está haciendo recados y habla de todo, absolutamente de todo, con sus vecinas. Y esto sí que es un espectáculo.

Las calles de la Barceloneta son el escenario de este espectáculo y este baño de masas que Loles León se está dando en este programa de Lo de Évole. Icónica como ella sola, la actriz demuestra que brilla igual en una peli de Almodóvar que en una pescadería y que, vaya adonde vaya, siempre tiene alguien que la quiere cerca.

Mientras tanto, las vecinas confunden a Jordi Évole con "el que hace 'Saber y Ganar'", pero él aclara que es "Pablo Motos" en realidad, en una hilarante conversación con una señora que bien podría coprotagonizar con Loles una comedia de esas que hacen historia en el cine español.

En realidad, no va muy despistada. "Jordi Hurtado es mi primo", confiesa. "¡No fotis!", responde Loles.

"¿Retirarme? ¿Yo?"

La señora también le dice a Jordi que "está igual que en la tele", y él no sabe si eso es un piropo. El presentador quiere creer que está mejor en persona y ella, con gracia, acaba dándole la razón... quizá para que no se ponga triste. "La tele engorda siete kilos", advierte Loles. Así que su vecina ya no quiere que las cámaras le graben. "A mí no me llaméis para nada que ahora he perdido 12 kilos", asegura.

De pronto, "los piojos resucitados" de la Barceloneta salen en la conversación, que está resultando ser un espectáculo. Y es que al parecer, hay muchos que dicen que tienen mucho y no tienen nada. "Estás de puta madre", le dice en catalán la vecina a Loles, cambiando de tema completamente. "¿Cuándo te retiras?", añade... algo que ya no le hace tanta gracia a la actriz.

"¿Yo? ¿Retirarme? ¿De qué? Yo no me retiro de nada", deja bien claro. "Ayer salió Carmen Maura con 80 años y también se aguanta muy bien", concede la señora. "Y acaba de hacer una película en la que sale desnuda", comenta Loles. "Yo también, yo quiero hacer porno", declara. "Pues claro que sí, nena, tienes tipo pa' eso y pa' más", le reconoce. "Son las únicas que acaban siempre bien", interviene 'la' Angie, que hasta ahora había estado muy callada.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.