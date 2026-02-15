Hoy, Jordi Évole entrevista a Loles León en un doble programa de 'Lo de Évole'

A partir de las 21:30 horas, en laSexta, Jordi Évole comparte un día en la Barceloneta con Loles León para charlar desde su infancia hasta los momentos clave de su carrera, repasando sus trabajos con Pedro Almodóvar, Raffaella Carrà y sus papeles más populares en televisión y cine.

Esta noche, a partir de als 21:30, Jordi Évole entrevista a Loles León en un doble programa de 'Lo de Évole', donde muestra su lado más personal. Es una de las actrices más populares y queridas de España. En sus más de 50 años de trayectoria artística, Loles León ha protagonizado algunos de los momentos más icónicos del cine y la televisión de este país. Trabajadora nata y con una personalidad arrolladora, la actriz se ha ganado el cariño del público trabajando para los directores más reconocidos del panorama nacional.

Desde su salto a la fama con 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' de Almodóvar hasta su papel en la saga 'Padre no hay más que uno' de Santiago Segura, pasando por sus icónicos personajes en 'Aquí no hay quien viva', la actriz se ha consolidado como una intérprete imprescindible de nuestro país. Y la más taquillera por el éxito de la saga ‘Padre no hay más que uno’.

En la última emisión de 'Lo de Évole' con su doble entrega con la entrevista de Iñaki Urdangarín arrasó con máximos, siendo líder absoluto y lo más visto de la noche. La primera parte de la entrevista lideró con 1.455.000 seguidores, un 10,8% y 3,2 millones de espectadores únicos, siendo la emisión más vista de la temporada de laSexta y la más vista para el programa desde hace casi un año (2 de marzo de 2025), mientras que la segunda parte lideró igualmente con 1.388.000 seguidores de media, 2.354.000 espectadores únicos y un 12,6% de cuota, su cuota más alta desde hace 3 años (19 de febrero 2023).

En el programa de este domingo, Jordi Évole se encuentra con Loles León en la Barceloneta, el barrio de Barcelona en el que nació la actriz. Recorriendo el mercado y las calles del barrio, Jordi comprueba como allí la popular actriz es una vecina más. Loles y sus vecinas recuerdan su infancia y reivindican la Barceloneta como un barrio alegre y de vida en la calle, donde lo más importante es la solidaridad entre vecinas. "Yo he comido en muchas casas de este barrio y las amigas que me han metido en sus casas, son mi familia".

Sentados en un bar tomando un aperitivo recuerdan las horas que pasaba en la calle de niña mientras sus padres trabajaban en las churrerías que tenían, algo que forjó su carácter. La artista repasa los trabajos que hizo antes de descubrir su pasión: el teatro. Loles cuenta sus inicios en el teatro independiente, con la policía franquista controlando lo que decían, y reivindica el género de la 'revista' y el entretenimiento.

Salto al estrellato, 'chica Almodóvar' y una vida personal intensa

En el segundo programa, Évole y Loles León abordan la parte más conocida de su carrera. Los papeles en las películas de Pedro Almodóvar, su trabajo en TV con Raffaella Carrà, en series como 'Aquí no hay quien viva' o en la saga de 'Padre no hay más que uno', aparecen en la conversación.

Siempre honesta, directa y sin pelos en la lengua, Loles León reconoce que se ha discutido con sus directores: "Yo no me dejo. No le hago la pelota a nadie".

A la actriz no le cuesta admitir que también ha hecho "películas gastronómicas", o sea, las que se hacen "para comer". Rebate a los que aseguran que el cine vive solo de las subvenciones y asegura que le gustaría trabajar con J.A. Bayona. En ese momento, Jordi llama al director catalán: ¿Le dará un papel en su próxima película?

En el lado más personal, Loles León habla de la relación que tuvo con sus padres y revela que hace más de veinte años que no tiene una relación con ningún hombre. Cuenta las renuncias que tuvo que hacer en su vida personal para poder ser actriz y no duda en confesar los retoques estéticos que se ha hecho: "Esta vida es un paseo, si lo puedes hacer más mona, mejor".

Un programa doble que hace un retrato íntimo y personal de una de las actrices con más personalidad de nuestra escena artística lleno de anécdotas desconocidas y revelaciones sorprendentes con un escenario único como la Barceloneta.

