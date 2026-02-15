La broma de Jordi Évole a una vecina de Loles León: "¿Le importa decir más 'Aquí no hay quien viva', que es de la cadena que nos paga?"

Loles León y Jordi Évole visitan el mercado de La Barceloneta, donde la actriz demuestra que, además de ser la "abuela del cine español" y 'chica Almodóvar', es también una vecina más del barrio, con toda la gracia y el arte de las mujeres que en él viven.

Tras visitar la pescadería del Mercado de la Barceloneta y recordar al 'gentleman' de su padre y la "libertaria" de su madre, Loles León lleva a Jordi Évole a la tienda de "la Angie".

La famosa actriz tiene que hacer unos recados para su hermana, y pasea con toda la naturalidad del mundo por estas calles de Barcelona, saludando a vecinas, dando besos y abrazos y hablando con alegría con unas y con otras, olvidando a ratos que se encuentra frente a las cámaras de Lo de Évole.

"Estás más joven que de joven", le grita Rosita, una vieja amiga, en catalán. A Jordi le encanta el piropo. "A ella, mis nietos no la han visto en persona, pero les gustan sus películas", cuenta Rosa.

Y es que Loles León es un icono intergeneracional, de las películas de Almodóvar a las de Santiago Segura, pasando por 'Aquí no hay quien viva'... y la otra de otra cadena.

Rosita se acuerda más de esa otra serie: "¡Ay, 'La que se avecina'!". "¿Le importa decir más 'Aquí no hay quien viva' que es de Atresmedia, que es la que nos paga a nosotros?", le pide, bromeando, Jordi Évole.

Rosita ríe. Ha reconocido a Jordi de la tele, de laSexta, o "la sisena"... "A mí me gustaba la primera", reconoce ella finalmente, no sabemos si por no dar disgustos.

Los nietos de la señora prefieren a Loles en su papel en 'Padre no hay más que uno', la taquillera saga de películas de Santiago Segura. "¡Es que soy la abuela del cine español, cariño!", exclama Loles al ver la sorpresa de su entrevistador.

