Can Yaman y Pablo Motos "calientan al público" de 'El Hormiguero' haciendo unas 'strip dominadas', en vídeo

Can Yaman visitaba este jueves El Hormiguero para presentar su nueva serie, 'El Turco'. Además de hablar sobre su carrera, el actor y Pablo Motos también tuvieron tiempo para demostrar que están en forma.

Como explica Iñaki Urrutia, "decidieron calentar al público con unas 'strip dominadas'". Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, ambos deciden quedarse con el torso desnudo y después comienzan a hacer dominadas en una barra.

Aunque empiezan a la par, Pablo es el primero que empieza a acusar el cansancio que provoca este intenso ejercicio y, por ello, aminora el ritmo. Finalmente, Can Yaman se cansa y termina descolgándose de la barra segundos después de que lo haga Motos.

"Madre mía, después de esto nos queda claro que lo de Can Yaman no es la química sino la física", afirma Virginia Riezu. "Oye, cuidado con Pablo Motos", señala Mónica Cruz. "¿Qué le dobla la edad?", pregunta la zapeadora, "y cómo está, lo que hace". "¿Ahí Pablo Motos y Can Yaman no parecen un suegro y un yerno borrachos en Navidad?", comenta Dani Mateo.

