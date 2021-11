Jordi Évole desvela a Alberto Chicote que es familiar de Jordi Hurtado: "Es el hijo de una prima de mi abuelo, algo así", cuenta.

El periodista tiene la esperanza de tener "una vida longeva" al compartir este parentesco, y reconoce que él sí que ha sido el "listo de la familia". ¿Por qué? "Graba cuatro programas en un día y a descansar", dice Évole entre risas.

Inevitablemente, Évole lo compara con su frenética actividad grabando programas en la televisión: "No me dice nada pero se tiene que descojonar de mí cuando me ve y pensar 'Vaya pringao'".