Cuando el éxito llamó a la puerta de Gervasio Deferr, el gimnasta se vio desbordado por la fama que le comenzó a llegar, un proceso que "arrolla". "Es muy de golpe y muy rápido. En cinco meses ya no estás", asegura Deferr.

El gimnasta recuerda su indignación con un "sistema" que considera "injusto". "Tengo tres medallas olimpicas, ¿cómo puede ser que me queden 15 años de hipoteca? No tiene ningún sentido", critica Deferr, que no quiere "aparentar" y prefiere estar con gente "llana".

Así consiguió Gervasio Deferr no dar positivo por drogas

Gervasio Deferr tenía cinco meses para prepararse para las Olimpiadas de Atenas. Así cuenta en este vídeo cómo consiguió retrasar el control antidoping: "Dije al Comité Olímpico que necesitaba un tiempo para limpiarme".