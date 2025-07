Desde sus inicios en el baloncesto a lidiar con pensamientos oscuros: Ricky Rubio regala su experiencia a Jordi Évole

Ricky Rubio está trabajando en encontrar la respuesta a si volverá a jugar al baloncesto profesionalmente o no. En una entrevista con Jordi Évole, el jugador asegura que está esforzándose "al máximo" para encontrar una solución a la duda que tienen muchos y que cada vez él tiene más claro. Sin embargo, como todavía no es definitiva, se sigue dando su tiempo. Tanto a él como a los aficionados.

Mientras tanto, sigue tratando de cuidar su salud mental. Aquella que le hizo parar durante la concentración previa al Mundial de baloncesto de 2023 y que, ahora, se ha convertido en una prioridad porque no se quiere arrepentir dentro de cinco años de la decisión que tomó.

Durante este proceso, sigue jugando al baloncesto, pero lo hace lejos de los focos de las grandes ligas. Simplemente se limita a jugar pachangas de una liga de aficionados con sus amigos en las que reconoce que no se esfuerza al máximo. Porque quiere seguir jugando al deporte al que ha dedicado toda su vida, aunque le gustaría hacerlo sin ser el propio Ricky Rubio. Como es consciente de que eso es imposible, su objetivo es encontrar la manera de jugar divirtiéndose, algo que no ha podido hacer durante su trayectoria por las exigencias que él mismo se puso.

"Ricky Rubio te regala su experiencia", señala el jugador como el titular que le parecería perfecto para su entrevista. Por ello, esta noticia se titula en base a los deseos del base, ya que, como ha comentado, un titular es incapaz de contar toda una historia y mucho menos la suya, una carrera de 20 años al máximo nivel llena de títulos.

Una entrevista que asegura que será la última porque no quiere "ser el foco". "Si quieren saber algo, aquí lo tienen todo", sentencia el base español. Y es que, con el periodista, ha hablado de todo.

Su debut con 14 años

El 15 de octubre de 2005, Rubio se convirtió en el jugador más joven en debutar en la ACB con solo 14 años, 11 meses y 24 días en un partido contra el C.B. Granada. Un debut que le llegó gracias a un entrenamiento de pretemporada en el que participó cuando ni si quiera estaba pronosticado que lo hiciera.

"Todo viene de esa pretemporada. Yo no tenía que haber estado nunca en el primer equipo. Mi hermano y uno de mis mejores amigos van a entrenar con el primer equipo porque muchos están con la selección y yo los quería ver. Era agosto y me fui a ver el entreno", comienza explicando el jugador a Jordi Évole. Fue entonces cuando uno de los jugadores sufrió una lesión y el segundo entrenador, que le conocía de la cantera, se acercó a Rubio a preguntarle si tenía zapatillas para poder entrenar y ayudarles porque eran solo nueve jugadores y no podían hacer un cinco contra cinco.

"Fue media hora y la lie de locos. Hice un caño, que no se hacía en aquella época, a Robert Archibald. Entrené tan bien que me dijeron 'mañana nos vamos a Andorra a hacer la pretemporada y puedes venir'", recuerda.

"No creerse nunca" los éxitos

Rubio tuvo que enfrentarse como adolescente a muchas cosas que a otros le tocan vivir mucho más tarde por su éxito en el baloncesto. Pese a todo, ha reconocido a Jordi Évole que contó con una "base" para no creerse todo lo que se decía con él, pero que lo hizo a través de un "mecanismo" que también fue en su contra.

"He tenido una base y me he criado con unos valores que me han podido servir, pero que juegan también en mi contra. Por ejemplo el no creértelo nunca. Es muy bueno para los demás, pero para ti mismo es una lucha constante. El has llegado pero no te lo creas porque vas a dejar de aprender. Yo, cuando salgo a la pista, siempre pienso que voy a perder y así siempre me exijo para poder ganar. Con estos mecanismos es muy difícil y, al final, es un autosabotaje que nunca me ha dejado triunfar", explica.

"Si ahora repaso mi carrera, no estoy satisfecho porque nunca ha sido suficiente", concluye.

Su experiencia NBA

¿Tenía ganas Rubio de jugar en la NBA? "Yo creo que tenía ganas, pero no sé hasta qué punto estaba condicionado a tener que jugar en la NBA porque estaba triunfando", responde el jugador a Jordi Évole.

El jugador ha confesado que, de muy pequeño, su sueño era ser jugador del Joventut toda su carrera: "De pequeño, mi sueño era jugar con el Joventut toda mi carrera. Para mí, jugar a 10-15 minutos de mi casa no me hubiera pedido muchas cosas de las que me perdí por jugar en la NBA". Aunque reconoce la "experiencia brutal" de haber jugado en la liga norteamericana que no habría podido vivir en Badalona, Rubio ha explicado que "igual la persona hubiera estado más feliz" sin irse a la dicha liga.

Lidiar con la enfermedad de su madre

La madre de Rubio convivió durante cuatro años con un cáncer y el base tuvo que convivir desde la distancia con la enfermedad de su madre. "Le detectan cáncer en el 2012 y está tres o cuatro años con tratamientos. El último año, en la temporada 15-16, estoy muy jodido. Yo salía del coche y llamaba a mi madre. En el 2015 empiezan a ir las cosas muy mal y ella no quiere que lo vea, pero me colgaba porque tenía que vomitar", relata el jugador.

En el descanso del All Star de la NBA en 2016, Rubio aprovechó los días libres que tuvieron para volver a España y ver a su madre: "La vi como nunca la había visto, delgada. Me acuerdo que estoy en el viaje de vuelta como 'no tengo que coger este vuelo'. Mi madre no iba a durar mucho, pero yo tenía que ir a jugar. ¿Y por qué? Yo vuelvo allí y los próximos meses no quiero estar allí".

Tras terminar la temporada, en abril, el jugador pudo volver a su casa y pasar unas últimas semanas con su madre, un periodo de tiempo que agradece haber podido vivir asegurando que su madre "le esperó" para que pudiera volver y verla: "Yo creo que mi madre me esperó. Llegué a finales de abril y estuve cuatro o cinco semanas con ella. Si no me llega a esperar, yo creo que no me lo perdono nunca".

Un MVP que no se creía

España consiguió llevarse el oro en el Mundial de baloncesto de China 2019 gracias, en gran medida, a las actuaciones de Rubio, que fue galardonado con el premio a MVP del torneo. No obstante, el base no se sintió digno de merecer el título a mejor jugador.

"Fue de los éxitos más grandes y creo que fue una experiencia increíble en cuanto a equipo. Fui nombrado mejor jugador del campeonato, aunque no lo sentía así. Cuando estoy recibiendo el premio, digo 'es que soy un farsante, no me merezco esto'", desvela a Jordi Évole.

Una mentalidad que también trasladó a la celebración, ya en España, en la que no se quiso exceder celebrando: "No estoy eufórico porque, para mí, era como que había que seguir, que no era suficiente. Tenía que controlarlo todo porque lo vivía desde el sufrimiento".

Su abandono en el Eurobasket

Tras una lesión del ligamento cruzado de su rodilla y trabajar en su recuperación, Rubio llegó a España para liderar a la Selección de cara al Mundial de 2023. No obstante, durante la concentración, dijo basta y abandonó a 'La Familia' para cuidar su salud mental.

"Pedí ayuda como supe. Me voy con mi preparador físico y mi fisio a tomar un café y les cuento cómo estoy", comienza relatando el base a Jordi Évole. Esa misma tarde la tenía libre y su mujer acudió a visitarle. Entonces, Rubio le pidió ayuda: "Le dije 'me tienes que ayudar a hacer las maletas'. Se ríe y dice 'va, vamos a darle una vuelta'. Y le digo 'yo no las puedo hacer, no me puedo ir, pero me tienes que ayudar'".

El jugador ha reconocido que, en ese momento, llegó a convivir con un pensamiento muy oscuro. "Solo un pensamiento muy difícil, y no quiero magnificarlo, pero una de las noches que estaba en el hotel dije 'no quiero seguir'. No solo con el baloncesto, sino con la vida. Tengo una familia, tengo un hijo, pero me sentí así por un segundo", desvela.

Un pensamiento que le hizo entrar en alerta y darse cuenta de la gravedad del asunto: "Y dije, ojo, aquí algo te está tomando el control de ti mismo. Puedo entender a mucha gente, tanto que está en el momento de éxito como, por desgracia, muchos que se han quitado la vida como a gente normal que dice que no puede seguir". "Hay un momento donde todo te pesa tanto. En el Mundial, cuando digo que paro, parece que me muero y que mi vida no tiene sentido", sentencia Rubio.

El consejo de Pau Gasol

"Para mí nunca nada era suficiente", admite Rubio a Jordi Évole durante la entrevista. De hecho, una de las cosas que le confiesa el jugador al periodista es que se 'obligó' a superar la carrera de Pau Gasol. "Uno de los espejos que me he mirado más ha sido Pau Gasol. A mí me parecía que tenía que superar su carrera", explica. "Si es un extraterrestre", se responde a sí mismo.

Además, ha explicado que tienen una pregunta todavía para hacerle al legendario jugador español: "Le quiero preguntar si se lo ha pasado bien durante este camino". Eso sí, Rubio sí le preguntó ya algo al mayor de los hermanos Gasol: "Y una de las cosas que yo le pregunté ahora, demasiado tarde, le decía que cuando yo salía a la cancha pensaba que era el peor y a través de allí encontraba la motivación. Y él me dijo 'pues yo pensaba que era el mejor'". "Cabron, ¿y por qué no me lo dijiste el primer día?", le respondió entre risas el base.

Su reflexión sobre si volverá a jugar

¿Se ha retirado Rubio? Es la pregunta que muchos se han hecho después de que el base abandonara la disciplina del Barça la temporada pasada y no haya vuelto a disputar ningún partido profesional más desde entonces.

Sobre ello ha reflexionado el jugador con Jordi Évole mientras confiesa que sigue trabajando en encontrar una respuesta: "Me gustaría jugar al baloncesto sin todo lo demás, pero es imposible. Y sin ser Rubio. Yo quiero jugar al baloncesto, pero no puedo". "Estoy exprimiendo el máximo para ver si realmente puedo. La respuesta cada día es más clara. También, de las cosas que he aprendido, es que no tenemos todas las respuestas", reflexiona el jugador ante la duda de si volverá a jugar profesionalmente o no.

