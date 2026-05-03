Ahora

Primera entrevista tras su condena

García Ortiz reconoce que ha sufrido "algún encuentro desagradable" en la calle: "Para ciertos sectores de la ultraderecha soy una persona a la que insultar"

El ex fiscal general del Estado ha señalado, en la primera entrevista que ha concedido tras conocerse su condena, que desde ciertos sectores de la ultraderecha le ven como "una persona a la que se le puede insultar".

García Ortiz reconoce que ha sufrido "algún encuentro desagradable" en la calle: "Para ciertos sectores de la ultraderecha soy una persona a la que insultar"

Álvaro García Ortiz se ha sincerado con Jordi Évole durante la primera entrevista que ha concedido tras ser condenado por el delito de revelación de secretos. El ex fiscal general del Estado ha reconocido que, tras su caso, le ha tocado vivir "algún encuentro desagradable" en la calle.

"En lugar de tener que ir con la seguridad que un ex fiscal general del Estado necesitaría por terrorismo o el narcotráfico, la tengo porque para ciertos sectores de la ultraderecha soy una persona a la que se lepuede insultar", ha lamentado.

De esta forma, ha señalado que al salir a la calle ha tenido que escuchar cómo algunas personas le dicen cosas que "no son agradables oír", como que es "un sinvergüenza" o "un corrupto".

Una situación, según ha indicado, que le pasa habitualmente en Madrid, aunque cada vez menos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. García Ortiz compara lo que le ha ocurrido con la "muerte civil" que había en Roma: "Afronto la sentencia y las consecuencias"
  2. "La mayor amenaza para la comunidad transatlántica no son sus enemigos externos": EEUU alimenta una posible brecha en la OTAN
  3. Trump avanza que probablemente rechace el plan de paz de Irán: "No han pagado un precio lo bastante alto"
  4. Ábalos encara su declaración por el caso Koldo con el objetivo de desmentir las acusaciones tras negar la mayor desde 2024: "Si algo no he hecho es lucrarme"
  5. "No tienen corazón": la desesperación y el enfado por el 'no' del PP, Vox y Junts a la prórroga de los alquileres
  6. Subidas desproporcionadas de los seguros de salud y denegaciones masivas: la discriminación que sufren las personas con VIH positivo