García Ortiz reconoce que ha sufrido "algún encuentro desagradable" en la calle: "Para ciertos sectores de la ultraderecha soy una persona a la que insultar"

El ex fiscal general del Estado ha señalado, en la primera entrevista que ha concedido tras conocerse su condena, que desde ciertos sectores de la ultraderecha le ven como "una persona a la que se le puede insultar".

Álvaro García Ortiz se ha sincerado con Jordi Évole durante la primera entrevista que ha concedido tras ser condenado por el delito de revelación de secretos. El ex fiscal general del Estado ha reconocido que, tras su caso, le ha tocado vivir "algún encuentro desagradable" en la calle.

"En lugar de tener que ir con la seguridad que un ex fiscal general del Estado necesitaría por terrorismo o el narcotráfico, la tengo porque para ciertos sectores de la ultraderecha soy una persona a la que se lepuede insultar", ha lamentado.

De esta forma, ha señalado que al salir a la calle ha tenido que escuchar cómo algunas personas le dicen cosas que "no son agradables oír", como que es "un sinvergüenza" o "un corrupto".

Una situación, según ha indicado, que le pasa habitualmente en Madrid, aunque cada vez menos.

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