García Ortiz confiesa que no es libre para decir lo que opina: "No sería leal con la institución a la que me debo"

Álvaro García Ortiz ha dejado claro que él es una persona con una responsabilidad institucional "alta", y que su lealtad hacia el sistema jurídico no cambia porque deje de ser fiscal general del Estado.

Álvaro García Ortiz ha concedido a Jordi Évole su primera entrevista tras haber sido condenado a dos años de inhabilitación y a pagar 17.000 euros entre multa e indemnización por un delito de revelación de secretos.

El ex fiscal general del Estado ha confesado que no se siente "en absoluto" libre para poder hablar, y es que es una persona que siempre ha tenido una "responsabilidad insittucional alta".

Por tanto, ha dejado claro que su lealtad hacia el sistema jurídico "no cambia" porque ya no sea fiscal general del Estado. "Lo que cambia es mi estatus", ha destacado.

De esta forma, ha reconocido que, como en muchas cuestiones, no puede decir libremente lo que opina porque no sería leal con la institución a la que le debe.

Jordi Évole ha aprovechado esta reflexión para darle un consejo, admitiendo que, auqnue le entiende, cree que cuanto más se explique, más podremos entender los ciudadanos.

"Este es un caso donde gran parte de la ciudadanía lo ha podido seguir desde la trinchera, pero prácticamente sin saber por qué", le ha indicado a García Ortiz, señalando que muchas personas simplemente se habrán dejado guiar por la afición que tienen "a ese club de ser más conservador o más progresista".

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