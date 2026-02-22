Así fue la entrevista de Gabriel Rufián con Jordi Évole: "Igual mañana estoy en un quiosco"

Gabriel Rufián confesó a Jordi Évole que no descartaba ser el líder de ERC en Cataluña después de que el periodista le preguntara si ya había tocado techo en política: "Hay tantas cosas que creía que no iba a hacer y he hecho..."

El portavoz de ERC en el Congreso mantuvo a principios de 2025 una interesante charla con Jordi Évole sobre sus inicios en política, los controvertidos momentos que ha protagonizado o los errores cometidos por el independentismo.

"¿Has tocado ya el techo en política?", preguntó entonces el presentador de Lo de Évole a Gabriel Rufián, que contestó en el vídeo: "Me sorprende que cada vez más gente me lo dice, lo de que ojalá algún día me presente, pero no aspiro a eso y creo que quizá no sirvo para eso".

Sin embargo, Rufián también realizó una sorprendente confesión: "Hay tantas cosas que creía que no iba a hacer y he hecho...". "Pero yo de momento trabajo para que Junqueras lo sea algún día", aseguró en el vídeo, donde concluyó la entrevista con un: "Igual mañana estoy en un quiosco".

