Cae en México 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación y uno de los narcos más buscados

El contexto Nemesio Oseguera Cervantes era uno de los fundadores de la banda de narcotraficantes. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares por información para dar con su paradero.

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', uno de los capos más buscados por EEUU, fue abatido este domingo en un dispositivo de fuerzas federales en Jalisco, según confirmaron a Efe fuentes del Gobierno de México.

'El Mencho' era uno de los fundadores del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares por información para dar con su paradero.

El CJNG se formó en 2009 y se ha convertido en uno de los cárteles de la droga más violentos de México. Se le considera, y en los últimos años, ha incluido el tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

De hecho, le acusaron de haber sido responsable de numerosos homicidios contra grupos rivales de narcotraficantes y agentes del orden mexicanos y, desde 2017, Oseguera Cervantes ha sido acusado en varias ocasiones en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La última, en 2022, fue por conspiración y distribución de una sustancia controlada (metanfetamina, cocaína y fentanilo) con fines de importación ilegal a Estados Unidos, así como de uso de armas de fuego durante y en relación con delitos de narcotráfico.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.