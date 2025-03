La familia, OnlyFans como "prostitución" y el machismo: La Mala Rodríguez habla de su "lucha por la supervivencia" con Évole

Es la primera artista en ganar un Grammy en la categoría de Música Urbana. Es una pionera. Una mujer que ha abierto el camino a muchas otras en el mundo del rap. Es, quién si no, La Mala Rodríguez. Es una música, una cantante, que como dice Jordi Évole ha vivido toda una "lucha por la supervivencia". Una que ha relatado en Lo de Évole.

Lo ha hecho desde todos los ámbitos posibles. Desde la música al ámbito más personal. Desde esos comienzos en el rap, desde ese primer concierto, a esa cuenta de OnlyFans. Desde, incluso, antes de nacer, hablando sobre cómo fue el embarazo de su madre cuando ella era menor de edad. Cuando, a los 17 años, ya esperaba a quien se terminaría convirtiendo en una de las más grandes del panorama urbano tanto en España como en el mundo.

Con 'Lujo Ibérico'. Con ese primer trabajo, lanzado en el 2000, que la catapulta a la fama... y que también hace que reciba bastante 'hate' por esa mezcla de estilos. Por una que los más puristas no llegaron a entender: "Los raperos decían, '¿pero está mierda qué es?"

"Era como un Frankenstein, pero yo lo escuchaba y me sonaba bien. Era consciente de que iba a hablar por mí misma. Que iba a contar mi historia. Que la gente supiera que yo existía", cuenta sobre un trabajo que cumple 25 años en este 2025.

"¿Te has operado las tetas?" La pregunta machista a La Mala

Todo siendo en muchas ocasiones, como relata, la única mujer en el cartel de un concierto: "Éramos el 1% en comparación con ellos. En muchas ocasiones he sido la única mujer en un cartel, pero ahora sigue pasando. En el rap y en el rock, que parece que he sido yo la única mujer que ha vivido en una sociedad machista. Todos vivimos en una sociedad machista".

Una que ha sufrido, en preguntas de periodistas e incluso con cámaras de programas de televisión. En lo primero, con cuestiones como '¿te has operado las tetas?'; en lo segundo, con según afirma insinuaciones sexistas y sexuales.

Que también ha vivido en sus relaciones de pareja: "He tenido una relación completamente abusiva. Era una persona muy celosa, hasta el punto de no dejarme salir de casa. De enfadarse, de peleas... Toda esa movida. Violencia física, violencia de todo tipo"

"De adolescente bajo ningún concepto quería quedarme embarazada"

Era joven, 19 años,, y el éxito llegó sin esperarlo... y sin saber cómo gestionarlo: "Me puse a trabajar en una pastelería. Me retiré. No sabía lo que era ser una persona conocida. Ser alguien público. Que te hicieran entrevistas. No conocía ese mundo".

Justo tras una adolescencia en la que admite que era algo rebelde: "Mi madre no podía conmigo. Me castigaba, y yo reventaba una puerta. Me ha criado una chavalita, sabes. No soy como las mujeres de mi edad. He tenido otra educación. Otra adolescencia".

Una en la que algo tenía claro: "No quería quedarme embarazada, bajo ningún concepto. No quería novio, y quería centrarme en mí. En mi barrio había ya alguna preñada, qué pereza. Yo quiero hacer cosas".

Su madre, de ejemplo. Una mujer que, a los 17 años, se queda embarazada de un hombre, de su padre, a quien La Mala no conoce. A quien tampoco tiene interés en conocer: "Por odio. Por rabia. Dejó embarazada a mi madre, y ella era menor. Le tengo un poco de coraje".

"OnlyFans es una forma de prostitución"

Tan claro tiene eso como su opinión sobre OnlyFans. Sobre una plataforma en la que se creó, en su momento, una cuenta y en la que reconoce que se gana "una locura" de dinero. "No tenía ni puta idea de lo que era", afirma; ahora, dice de dicha red social que es "una forma de prostitución".

"Las personas valen más que una mierda de suscripción. Yo no soy prostituta, y eso es prostitución. Es lo que las chicas no entienden, lo que no se está entendiendo... pero sí, es prostitución", expresa.

Porque prefiere no hablar mucho: "He tenido conversaciones que me hacen decir... 'la gente está muy mal'. No te voy a poner un ejemplo. No quiero contar nada porque vas a vomitar. Yo vomitaría".

Sus lágrimas al hablar de su madre

Al final de la charla con Évole, La Mala no puede evitar romperse al recordar a su madre. A una mujer a la que manda un claro mensaje en el programa. "Ella no ha hecho nada malo. Ella era una niña... y no habla mucho. Le costaba mucho expresarse. Ha encontrado ya pareja siendo mayor. Hay muchos silencios en mi vida", dice, mientras afirma que "nadie" se merece que le aparten y que le hagan sentir que se tiene "que quitar de en medio".

Y es que ha estado cargada de emoción la entrevista de la cantante en Lo de Évole. Hasta el final, y desde el comienzo. Uno en el que ha interpretado, 'a capella', parte de su tema 'Con los Ojos de engaña', de su álbum 'Lujo Ibérico'.