La confesión de La Mala Rodríguez a Jordi Évole sobre su padre: "No lo conozco, nunca he tenido curiosidad por saber quién era"

La artista ha hablado de su vida familiar en Lo de Évole, y ha contado que no ha llegado a conocer a su madre. "Le tengo un poco de coraje, dejó embarazada a mi madre y ella era menor", cuenta.

La Mala Rodríguez ha hablado de su infancia con Jordi Évole. La artista, en sus palabras, reconoce que no ha llegado a conocer a su padre y que, en su día, su madre estaba también bastante ausente. El único rol de hombre que ha tenido, el de un tío suyo.

"A mi padre no lo conozco. En mi casa siempre hemos estado mi mamá y yo, y mi madre estaba bastante ausente. El único rol de hombre que he visto es el de un tío mío que vivió un tiempo con nosotras. No era mayor, era un poco más grande que yo", cuenta.

Y niega que tenga ganas de conocer a su padre: "Nunca he tenido curiosidad por saber quién era. Por odio. Por rabia. Dejó embarazada a mi madre, y ella era menor. Le tengo un poco de coraje".