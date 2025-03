La Mala Rodríguez revela a Jordi Évole que ha sufrido "bastantes abusos" a lo largo de su vida

La artista, al ser preguntada por esa rabia que se siente en su primer trabajo discográfico, ha contado que en su vida ha sufrido "bastantes abusos". "Nunca he ido de víctima. Siempre he dicho que lo que no me dé la vida me lo voy a dar yo", expresa.

Y como ejemplo, una frase de su disco: "Hay una que pone 'lo que no me han querido ya me lo quiero yo".