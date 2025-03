La Mala Rodríguez: "Me niego a ir de víctima, me define el cómo he salido adelante, no lo que me haya pasado"

Importante reflexión la que ha realizado La Mala Rodríguez en Lo de Évole. La artista, entre lágrimas y emocionada, ha hablado sobre lo que le ha sucedido a lo largo de la vida. De unas cosas sobre las que no le gusta hablar porque no quiere ponerse "en una situación de víctima". "No lo soy, me niego".

"No soy una víctima. Me niego, sabes. No me define el que me haya pasado una cosa así. Eso no me define. Me define el cómo he salido adelante, no eso", cuenta a Jordi Évole.

y habla de su madre: "Es el mensaje que quiero darle. Ella no ha hecho nada malo. Ella era una niña... y no habla mucho. Le costaba mucho expresarse. Ha encontrado ya pareja siendo mayor. Hay muchos silencios en mi vida".