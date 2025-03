La Mala Rodríguez revela sus problemas con la bulimia: "Años metiéndome los dedos para vomitar para estar flaca"

La cantante ha hablado de un "melón gordo" sobre lo que se ve en las showroom. "Hay ropa y todo tiene una talla. Si no cabes, qué haces. No te van a dar portadas. La presión que siente la mujer no llega ni al 1% de lo que te imaginas", relata.

La Mala Rodríguez ha hablado de todo en Lo de Évole. Uno de los temas a tratar ha sido la anorexia. La bulimia. ha sido algo que ella ha sufrido y sobre el que se ha expresado con Jordi Évole: "Cuando me vieron que estaba tan gorda me molestó porque dije 'fíjate la de años que he estado vomitando y metiéndome los dedos para verme flaca".

"Ahora que estoy más gorda y rica, y me siento más en mí la gente opina o dice mira esto, mira lo otro. Sinceramente, me importa un carajo", cuenta La Mala.

Y habla sobre lo que ha vivido: "He tenido esos momentos con la anorexia y la bulimia. No sé quién no. Creo que todas. Cuando vas a un showroom hay una ropa, y todo tiene una talla. Si no cabes qué haces, no te van a dar portadas. Es un melón gordo".

"La presión que siente la mujer no llega ni al 1% de lo que te imaginas. Por ser mujer tienes que ser de una manera. Hay un mensaje todo el rato para la mujer de un tío que te dice cómo tienes que ser y cómo te tienes que sentir", sentencia.