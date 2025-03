El consejo de La Mala Rodríguez sobre OnlyFans: "No se lo recomiendo a nadie, es entrar en un mundo turbio y oscuro"

"A mí me asusta", dice una cantante que compara a la plataforma con la "prostitución". "Es lo que las chicas no entienden, lo que no se está entendiendo", expresa.

La Mala Rodríguez ha contado su experiencia con OnlyFans. Con una experiencia que se abrió en su día y que, a Jordi Évole, reconoce que no recomienda a nadie. "A mí me asusta. Cuando he tenido la opción... no se lo recomiendo a ninguna persona", expresa.

"Es entrar en un mundo turbio, en un mundo oscuro. Es muy desagradable. Conversaciones que yo he tenido que me hacen decir... 'la gente está muy mal'. No te voy a poner un ejemplo. No quiero contar nada porque vas a vomitar. Yo vomitaría", cuenta.

Y luego lanza una afirmación muy contundente: "Las personas valen más que una mierda de suscripción. Yo no soy prostituta, y OnlyFans es prostitución. Es lo que las chicas no entienden, lo que no se está entendiendo, pero sí es prostitución".