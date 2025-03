Las lágrimas de la Mala Rodríguez al hablar de su madre: "Nadie merece que te aparten"

La Mala Rodríguez no ha podido evitar llorar. No ha podido contener las lágrimas. No ha podido no emocionarse al hablar, al recordar, el embarazo de su madre. Al hablar de ella. De su historia. De una que, según dice, "ha revivido pero de otra manera".

"Eso es lo que me da más... lo que me da como más rabia. Por ella. Porque nadie merece que te aparten, que te hagan sentir que te tienes que quitar de en medio. No tienes culpa de nada", cuenta sobre el embarazo de su madre.

Y sigue: "Siento que he revivido su historia, pero de otra manera. Es como que me ha pasado una especie de testigo, y he tratado de hacerlo mejor. Ella ha hecho lo que ha podido, y yo también".

"Quiero que mi niña se sienta libre. Es lo que quiero. Ella es una reina", ha dicho La Mala Rodríguez, completamente emocionada.