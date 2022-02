"Yo no sé cómo piensan los demás cuando compiten, ¿qué piensas para ser el mejor si no es así? No entiendo la competición de otra manera". Gervasio Deferr comparte con Jordi Évole su mentalidad de puro competidor, confesando que si no entrena para ganar, "no entrena".

"Me retiré cuando fui plata. ¿Que no puedo ser oro? Adiós", confiesa Deferr, que llevó su competitividad al mayor extremo hasta que vio que no podía seguir ganando.