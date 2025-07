¿Cómo decidió Ricky Rubio irse de la Selección antes del Mundial?: "Le dije a mi mujer 'yo no me puedo ir, pero me tienes que ayudar'"

Tras una lesión del ligamento cruzado de su rodilla y trabajar en su recuperación, Ricky Rubio llegó a España para liderar a la Selección de cara al Mundial de 2023. No obstante, durante la concentración, dijo basta y abandonó a 'La Familia' para cuidar su salud mental.

"Pedí ayuda como supe. Me voy con mi preparador físico y mi fisio a tomar un café y les cuento cómo estoy", comienza relatando el base a Jordi Évole.

Esa misma tarde la tenía libre y su mujer acudió a visitarle. Entonces, Ricky Rubio le pidió ayuda: "Le dije 'me tienes que ayudar a hacer las maletas'. Se ríe y dice 'va, vamos a darle una vuelta'. Y le digo 'yo no las puedo hacer, no me puedo ir, pero me tienes que ayudar'".

*Puedes disfrutar de la entrevista de Jordi Évole a Ricky Rubio ya en Atresplayer